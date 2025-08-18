Вассёр не скрывает, что зол на итальянскую прессу

Фредерик Вассёр считает, что непростая ситуация, в которой он и команда Ferrari оказались в первый месяц лета, была спровоцирована прессой. И сейчас, когда руководство итальянской компании продлило с ним контракт, он не скрывает, что в тот период был очень зол на авторов публикаций, с которых всё началось.

По его мнению, в погоне за рейтингами журналисты прибегают ко всё более агрессивным методам, откровенно пренебрегая профессиональной этикой. Напомним, что в середине июня в итальянской прессе появились публикации, что Вассёр рискует лишиться должности руководителя Скудерии.

Когда в ходе интервью Auto Motor und Sport его спросили, может ли он сейчас работать более спокойно, ведь неприятности уже позади, Вассёр ответил: «Слухи вызвали общее смятение, причём не я это начал, а пресса. Ни я, ни компания Ferrari на эти темы ни с кем не общались.

Но сегодня невозможно избежать подобных внешних вмешательств. Я не хочу всех журналистом мазать чёрной краской, но в наш век интернета их подходы становятся намного более агрессивными. Потому что их заставляют бороться за клики.

Впервые те слухи появились в дни Гран При Канады, и я по-настоящему разозлился, поскольку это было уже чересчур. Лоика Серра, моего технического директора тогда обвиняли в том, что он плохо справляется со своим делом, хотя когда он приступил к работе в нашей команде, машина 2025 года уже была практически готова».

