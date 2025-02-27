“Для меня – это не просто игра, а миссия: играть за свою страну”. Элина Свитолина снялась в ярком промо-ролике WTA-тура

Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась в промо-ролике посвященном ребрендингу WTA-тура



«Я играю за свою страну, за свой народ в Украине. Меня поддерживает огромное количество людей, и я чувствую это давление. Но, как говорит Билли Джин Кинг, давление – это привилегия».

С высоко поднятой головой, с максимальной концентрацией – это моя миссия: показать боевой дух, никогда не сдаваться и вдохновлять детей по всему миру. Если ты действительно усердно работаешь, ты можешь воплотить свои мечты в реальность.

Для меня – это не просто игра, а миссия, играть за свою страну.

Это не просто теннисный корт – это сцена. Это моя сцена, чтобы играть ради чего-то большего», – сказала в своем видео Элина Свитолина.

Сегодня WTA запустила новую кампанию под слоганом “Rally the World” (“Объединяя мир”), которая отражает новую эпоху развития женского тенниса. В рамках кампании ребрендинга лучшие теннисистки WTA делятся личными историями, рассказывая, что является их главной мотивацией.



btu.org.ua