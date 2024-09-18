«Он свергнул Усика». Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный хевивейтер Леннокс Льюис сделал прогноз на бой между Энтони Джошуа (28–3, 25 КО) и Даниелем Дюбуа (21–2, 20 КО):

«Преимущество Джошуа в опыте. Тот факт, что он дважды встречался с Александром Усиком, боксировал в Америке, на больших стадионах и имеет высококлассных тренеров.

Но не исключайте парня, ожидавшего некоторое время. Он смог свергнуть Усика на канвас, это то, что могут сделать не многие.

Джошуа победит досрочно. Я не думаю, что это сражение закончится рано, я думаю, что это, вероятно, будут более поздние раунды. Дюбуа не захочет выйти и сдаться», – сказал Льюис.

Бой Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа состоится 21 сентября.

26 августа 2023 года во Вроцлаве состоялся поединок между Дюбуа и Александром Усиком. В 5-м раунде Усик оказался на настиле ринга после боди-панча в район пояса, который рефери Луис Пабон расценил как «удар ниже пояса» и дал украинцу более 4-х минут тайм-аут для восстановления. В 9-м раунде Усик отправил Даниэля в нокдаун.

Ранее о встрече Джошуа и Дюбуа высказался Мозес Итаума.

sport.ua