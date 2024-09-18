Алонсо: Вопрос времени, когда Бортолето перейдёт в Ф1

Габриэль Бортолето – один из трёх претендентов на место в Sauber на следующий сезон наряду с Валттери Боттасом и Франко Колапинто. Карьерой молодого бразильца занимается компания Фернандо Алонсо A14 Management, и испанский гонщик Aston Martin не сомневается, что Бортолето окажется в Формуле 1 в обозримой перспективе.

Фернандо Алонсо: «Он невероятно талантливый и очень скромный, и я считаю, что именно над преодолением скромности ему нужно как следует поработать. Габриэль не только обладает талантом, он ещё и очень трудолюбив. Именно поэтому он добился огромного прогресса в Формуле 3 и Формуле 2. У него очень серьёзный подход к делу, что не всегда бывает у молодых людей его возраста.

Будучи дебютантом, он выиграл титул в Формуле 3, а в этом году в статусе новичка ведёт борьбу за титул в Формуле 2. В отличие от многих других дебютантов, у него не было полноценных тестов, поэтому, вероятно, он единственный настоящий новичок. И он уже добился потрясающих успехов.

Посмотрим, что принесёт будущее. Знаете, вопрос времени, когда Габриэль перейдёт в Формулу 1».

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