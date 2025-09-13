Кубок Дэвиса. Крутых завершил противостояние с Доминиканской Республикой победой над Муньосом

Сборная Украины не проиграла ни одного матча во Второй Мировой группе



Вторая Мировая группа • Анталия, Турция • 12-13 сентября • грунт

Украина 4-0 Доминиканская Республика

Владислав Орлов – Роберто Сид Суберви 6:2, 6:1

Вячеслав Белинский – Петер Бертран 6:4, 4:6, 7:6(3)

Александр Овчаренко/Владислав Орлов – Роберто Сид Суберви/Петер Бертран 7:6(7), 6:2

Алексей Крутых – Энмануэль Муньос 6:1, 6:4

Алексей Крутых одержал четвертую победу в шести сыгранных одиночных матчах в Кубке Дэвиса и первую с сентября 2023 года, когда помог сборной Украины обыграть Колумбию в противостоянии Первой Мировой группы.

Напомним, что украинская команда вышла в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Этот этап соревнований состоится в следующем году.



Фото: ФТУ.

btu.org.ua