Кубок Дэвиса. Крутых завершил противостояние с Доминиканской Республикой победой над Муньосом

Сборная Украины не проиграла ни одного матча во Второй Мировой группе
Вторая Мировая группа • Анталия, Турция • 12-13 сентября • грунт
Украина 4-0 Доминиканская Республика
Владислав Орлов – Роберто Сид Суберви 6:2, 6:1
Вячеслав Белинский – Петер Бертран 6:4, 4:6, 7:6(3)
Александр Овчаренко/Владислав Орлов – Роберто Сид Суберви/Петер Бертран 7:6(7), 6:2
Алексей Крутых – Энмануэль Муньос 6:1, 6:4
Алексей Крутых одержал четвертую победу в шести сыгранных одиночных матчах в Кубке Дэвиса и первую с сентября 2023 года, когда помог сборной Украины обыграть Колумбию в противостоянии Первой Мировой группы.
Напомним, что украинская команда вышла в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Этот этап соревнований состоится в следующем году.
Фото: ФТУ.
btu.org.ua