Лоис Буассон – о поражении от Коко Гауфф в полуфинале Ролан Гаррос: “Соперница была слишком сильна и мне не удалось навязать свою игру”

Французская теннисистка Лоис Буассон ответила на вопросы журналистов после поражения от Коко Гауфф в полуфинале Ролан Гаррос



– Вы сказали о том, что чувствовали, что пришлось много бегать по всему корту. Физически сегодня было тяжело? Особенно после десяти дней соревнований?

– Несмотря на долгий турнир, у меня не было физических проблем. В начале матча я чувствовала себя хорошо. Просто с самого начала пришлось много бегать, и это, конечно, сразу сделало поединок немного сложнее. Но в целом с физической точки зрения у меня сегодня не было особых проблем.

– Сейчас, у вас конечно, преобладает чувство разочарования. Как думаете, сколько понадобится времени, чтобы всё переосмыслить и понять, что это был особенный Ролан Гаррос?

– Не знаю, но, думаю, не так много. Сегодня я очень-очень разочарована, потому что, конечно, хотела пройти дальше, чем просто до полуфинала. Но я просто дам себе немного времени, чтобы это всё переварить, а там посмотрим. Думаю, это не займёт много времени.

– Что вы вынесете из этого турнира? Произошло невероятно много всего, вы проделали почти уникальный путь в истории Ролан Гаррос. Что важнее всего для вас по итогам этих двух недель: то, что вы теперь 65-я в мире и получите доступ к другим турнирам? Или то, что вы обрели уверенность в себе после всего, что сделали?

– Уверенность – это точно не что-то постоянное. Каждую неделю мы играем турниры, и может случиться что угодно. Так что важно просто пытаться сохранять позитив и накапливать уверенность шаг за шагом. Конечно, эта неделя была очень позитивной для меня – это очевидно, и я не стану говорить обратное.

Да, сегодня было просто слишком тяжело. Мне не удалось навязать свою игру. Но если вынести за скобки сегодняшний матч… Даже нет, не будем выносить, пусть он тоже будет частью этой истории. Несмотря на него, всё остальное – сплошной позитив. И даже в сегодняшнем матче были хорошие моменты, хоть и немного. Но соперница была просто слишком сильна.



– Вчера вы говорили, что старались оставаться в своем «пузыре» на протяжении всего турнира, не заходили в соцсети. А сейчас, когда всё уже позади, не страшно ли вам выйти из этого состояния и вернуться к повседневной жизни, которая, очевидно, изменится после такого выступления?

– Нет, у меня нет какого-то особого страха по этому поводу, потому что, в конце концов, это теннис. Когда ты входишь в топ-100, начинаешь выигрывать больше матчей, то естественно, к тебе появляется больше интереса. Это логичный процесс. Так что нет, я не ощущаю давления из-за этого. У меня хорошее окружение, и в любом случае, я остаюсь с твёрдой почвой под ногами, и всё будет хорошо.

– Теперь перед вами откроется совершенно новый мир – турниры уровня WTA 1000, совсем другой ритм, другой теннисный быт. Вы уже как-то об этом думали? Будут ли изменения в структуре, в команде? Как вы это себе представляете, пусть даже если сейчас всё ещё слишком свежо?

– Пока мы совсем не думали о будущем. Мы были полностью сосредоточены на этом турнире, я только что закончила матч. Но, конечно, теперь мой календарь сильно изменится, он точно не будет таким, каким мы его изначально планировали, особенно с учётом моего нового рейтинга.

Что касается команды или структуры, то я пока не планирую вносить особых изменений. Думаю, если я оказалась здесь, значит, то, что мы делаем – работает. И я не вижу причин что-то сильно менять.

– Когда у вас была травма в прошлом году, не было ли страха, что вы больше никогда не испытаете то, что пережили здесь? Не казалось ли, что вы делаете шаг назад, что мечта уходит? И чувствуете ли вы сейчас, несмотря на поражение, радость от того, что всё-таки смогли дойти до такого момента? Ведь, наверное, это была детская мечта, с тех пор, как вы начали играть в восемь лет?

– Безусловно. В самом начале… Ну, все знают, что это была очень сложная травма. И да, был момент, когда я действительно перестала верить. Потому что я не знала, что будет дальше, не знала, что в итоге всё может сложиться так хорошо. Тогда у меня было гораздо больше тревоги.

Но по мере того как шла реабилитация, и всё проходило успешно, я начала верить снова. И вот сегодня, да, это просто невероятно. Я не могу сказать ничего другого. Я по-настоящему счастлива от всего, что сейчас происходит.

Напомним, что 361-я ракетка мира 22-летняя Лоис Буассон попала в основную сетку соревнований благодаря wild card от французской федерации тенниса. В основной сетке Буассон одержала пять побед, среди которых две теннисистки топ-10: Джессика Пегула (№3) и Мирра Андреева (№6). В понедельник Лоис Буассон дебютирует в топ-100 мирового рейтинга, поднявшись на 65-е место.



btu.org.ua