“Террористы – вот кто они”. Сергей Стаховский – о российском ракетном ударе по центру Сум

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, ныне служащий в рядах ЦСО СБУ “Альфа”, отреагировал на утренний обстрел Сум, где в центр города были выпущены две российские баллистические ракеты.



Атака произошла в Вербное воскресенье – важный день для православных христиан, что стало особым акцентом в словах Стаховского:

«Сегодня святой день для православной церкви. Россия позиционирует себя как христианскую православную родину – и вот что они делают в этот день. Баллистическая ракета в центре города Сумы. Террористы – вот кто они», – написал Стаховский в своем Instagram.

По официальным данным, в результате российской атаки, на данный момент известно о 21 погибшем и 83 раненых.



btu.org.ua