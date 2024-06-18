Бирмингем (WTA 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 250 в Бирмингеме

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир, проходящий в Бирмингеме был основан в 1982 году и в этом году пройдет в 42-й раз. С 2014 по 2019 год турнир относился к категории Premier (сейчас WTA 500), после чего понизился до WTA 250. Матчи проводятся на открытых травяных кортах клуба Edgbaston Priory Club.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 июня. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 23 июня.

• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.

• Действующая чемпионка в одиночном разряде: Елена Остапенко. Парный титул в прошлом году выиграли: Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия).

• В 2008 году чемпионкой турнира в одиночном разряде стала украинка Катерина Бондаренко (в финале победила Янину Викмайер из Бельгии).

• Последние два года украинки становились победительницами соревнований в парном разряде: в 2022 году Людмила Киченок (вместе с Еленой Остапенко), а в прошлом году — Марта Костюк (вместе с Барборой Крейчиковой).

• Рекордсменкой соревнований по количеству титулов в одиночном разряде является американка Пэм Шрайвер, побеждавшая в Бирмингеме 4 раза.

• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Бимрингеме сыграет только прошлогодняя чемпионка — Елена Остапенко.

• Украину на турнире представит: Ангелина Калинина.

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Слоан Стивенс (США)

Хезер Уотсон (США)

Каролин Возняцки (Дания)

Харриет Дарт (Великобритания)

ТОП-8 сеяных и их соперницы в первом круге:

1. Елена Остапенко (Латвия) — Элизабетта Кочаретто (Италия)

2. Барбора Крейчикова (Чехия) — «квалифаер»

3. Сорана Кырстя (Румыния) — Чжу Линь (Китай)

4. Кэти Бултер (Великобритания) — Ангелина Калинина (Украина)

5. Элизе Мертенс (Бельгия) — Каролин Возняцки (Дания)

6. Лейла Фернандес (Канада) — Сара Соррибес Тормо (Испания)

7. Анастасия Потапова (-) — «квалифаер»

8. Мари Боузкова (Чехия) — Хезер Уотсон (США)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $2 890

R2: 30 очков / $4 040

QF: 54 очка / $6 608

SF: 98 очков / $11 610

FR: 163 очка / $20 830

W: 250 очков / $35 250

Парный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Алисия Барнетт/Фрея Кристи (Великобритания)

Саманта Маррей Шаран/Эден Сильва (Великобритания)

ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:

1. Элизе Мертенс/Се Шувэй (Бельгия/Китайский Тайбэй) — Алисия Барнетт/Фрея Кристи (Великобритания)

2. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия) — Грет Миннен/Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания)

3. Мари Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания) — Харриет Дарт/Майя Лумсден (Великобритания)

4. Айша Мухаммад/Алдила Сутжиади (США/Индонезия) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай)

Очки и призовые:

R1: 1 очко / $1 900

QF: 54 очка / $2 470

SF: 98 очков / $4 140

FR: 163 очка / $7 210

W: 250 очков / $12 820

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