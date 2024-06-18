Бирмингем (WTA 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира WTA 250 в Бирмингеме
Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082
Действующая чемпионка: Елена Остапенко (Латвия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир, проходящий в Бирмингеме был основан в 1982 году и в этом году пройдет в 42-й раз. С 2014 по 2019 год турнир относился к категории Premier (сейчас WTA 500), после чего понизился до WTA 250. Матчи проводятся на открытых травяных кортах клуба Edgbaston Priory Club.
• Игры основной сетки стартуют в понедельник 17 июня. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 23 июня.
• Официальный мяч турнира — Slazenger Wimbledon.
• Действующая чемпионка в одиночном разряде: Елена Остапенко. Парный титул в прошлом году выиграли: Марта Костюк/Барбора Крейчикова (Украина/Чехия).
• В 2008 году чемпионкой турнира в одиночном разряде стала украинка Катерина Бондаренко (в финале победила Янину Викмайер из Бельгии).
• Последние два года украинки становились победительницами соревнований в парном разряде: в 2022 году Людмила Киченок (вместе с Еленой Остапенко), а в прошлом году — Марта Костюк (вместе с Барборой Крейчиковой).
• Рекордсменкой соревнований по количеству титулов в одиночном разряде является американка Пэм Шрайвер, побеждавшая в Бирмингеме 4 раза.
• Из чемпионок прошлых лет в этом сезоне в Бимрингеме сыграет только прошлогодняя чемпионка — Елена Остапенко.
• Украину на турнире представит: Ангелина Калинина.
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Слоан Стивенс (США)
Хезер Уотсон (США)
Каролин Возняцки (Дания)
Харриет Дарт (Великобритания)
ТОП-8 сеяных и их соперницы в первом круге:
1. Елена Остапенко (Латвия) — Элизабетта Кочаретто (Италия)
2. Барбора Крейчикова (Чехия) — «квалифаер»
3. Сорана Кырстя (Румыния) — Чжу Линь (Китай)
4. Кэти Бултер (Великобритания) — Ангелина Калинина (Украина)
5. Элизе Мертенс (Бельгия) — Каролин Возняцки (Дания)
6. Лейла Фернандес (Канада) — Сара Соррибес Тормо (Испания)
7. Анастасия Потапова (-) — «квалифаер»
8. Мари Боузкова (Чехия) — Хезер Уотсон (США)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / $2 890
R2: 30 очков / $4 040
QF: 54 очка / $6 608
SF: 98 очков / $11 610
FR: 163 очка / $20 830
W: 250 очков / $35 250
Парный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Алисия Барнетт/Фрея Кристи (Великобритания)
Саманта Маррей Шаран/Эден Сильва (Великобритания)
ТОП-4 сеяных и их соперницы во втором круге:
1. Элизе Мертенс/Се Шувэй (Бельгия/Китайский Тайбэй) — Алисия Барнетт/Фрея Кристи (Великобритания)
2. Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф (Канада/Новая Зеландия) — Грет Миннен/Хезер Уотсон (Бельгия/Великобритания)
3. Мари Боузкова/Сара Соррибес Тормо (Чехия/Испания) — Харриет Дарт/Майя Лумсден (Великобритания)
4. Айша Мухаммад/Алдила Сутжиади (США/Индонезия) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай)
Очки и призовые:
R1: 1 очко / $1 900
QF: 54 очка / $2 470
SF: 98 очков / $4 140
FR: 163 очка / $7 210
W: 250 очков / $12 820