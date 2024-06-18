Вольфф: Некоторые уже отстают в разработке нового мотора

В 2026 году Формула 1 перейдёт на гибридные силовые установки следующего поколения, которые будут работать на экологически чистом топливе, а половину мощности будет обеспечивать электрическая составляющая.

Разработка новых двигателей идёт полным ходом, и руководитель команды Mercedes Тото Вольфф уверяет, что некоторые соперники уже находятся в невыгодном положении.

Тото Вольфф: «Если мы говорим про силовые установки, то поезд уже ушёл, чтобы вносить изменения в концепцию. Есть команды, которые считают, что уже отстают на данной стадии. Другие команды говорят, что у них всё хорошо. Это обычная ситуация, когда происходит смена регламента.

Что касается шасси, то ещё возможны некоторые изменения в концепции. Но с двигателями никаких изменений больше не будет – процесс разработки на слишком продвинутой стадии».

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