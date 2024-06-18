«И что с того?». Уоррен отреагировал на критику пьяного Фьюри в баре

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) в пятницу вечером был замечен очень пьяным в одном из баров Моркамба.

«В сети появилось видео, на котором охрана выводит Цыганского короля из заведения. После выхода из бара Фьюри споткнулся, встал на четвереньки, а затем ударился головой о фонарный столб на улице.

Промоутер Тайсона Фрэнк Уоррен высказался об этом видео.

«Многие говорят, что это уже конец эпохи Тайсона Фьюри, но его могут судить только тогда, когда он завершит карьеру. На этой неделе появилось видео, на котором он сидит в местном пабе и многие начали Тайсона критиковать.

И что с того? Они же не знают, что ему нужно совсем немного, чтобы напиться. Он решил расслабиться после изнурительного тренировочного лагеря. Ему нельзя просто выпить? Все почему-то начали высмеивать его. Фьюри делал то, что делает обычный человек в перерыве между работой. Я на прошлой неделе сам немного выпил. Разве это преступление? Тайсон – мишень для критиков», – сказал Уоррен.

Ранее сообщалось, что жена Фьюри против реванша Тайсона с Усиком.

sport.ua