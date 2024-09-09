Младший брат Бермана дебютирует в «формулах»

В этот уик-энд в Баку Оливер Берман проведёт свою первую гонку за рулём Haas, заменив в составе команды отстранённого Кевина Магнуссена. Однако не менее важный уик-энд ждёт его младшего брата Томаса.

В Шпильберге 15-летний Томас Берман впервые выйдет на старт в европейской Формуле 4 в составе команды Hitech. Для него это будет дебютом за рулём «формул» – ранее Томас гонялся исключительно в картинге.

Для младшего Бермана участие в этапе в Шпильберге – один из этапов подготовки к полноценному дебюту в британской Формуле 4 в 2025-м в составе Hitech.

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