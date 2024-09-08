В Гудвуде особым образом почтили память Кена Тиррелла

Это сейчас базы некоторых команд Формулы 1 поражают архитектурными изысками, как McLaren Technology Center, и масштабами, как новый кампус Aston Martin F1, строительство которого ещё продолжается.

А 60 лет назад команде было вполне достаточно совершенно неказистого с виду ангара, больше всего напоминающего сарай, и это совершенно не мешало ей выигрывать гонки и даже чемпионаты. Именно так в своё время было с Tyrrell, и сегодня на фестивале Goodwood Revival состоялось очень интересное событие, посвящённое истории этой некогда славной команды.

Напомним, что именно на её основе в конце 90-х была образована BAR, которая затем превратилась в заводскую команду Honda, а та в свою очередь в 2009-м трансформировалась в Brawn GP и осенью того же года была приобретена Mercedes. Но сейчас нас интересует начальный период её истории, когда её база находилась в небольшом деревянном ангаре, расположенном во дворе бывшей лесопилки в деревушке Окхэм, что в графстве Суррей на юго-востоке Англии.

Эта историческая постройка сохранилась до наших дней, но с её изначальной локации, где она простояла более 70 лет, в этом году она была перевезена в Гудвуд, прошла бережную реставрацию и теперь вновь открыла ворота для особо важных гостей, в том числе ветеранов Tyrrell.

Был среди них и Джеки Стюарт, легендарный шотландский гонщик, все три титула выигравший за рулём машин этой команды, и Мартин Брандл, выступавший за Tyrrell в середине 80-х.

В 60-е команда Кена Тиррелла использовала шасси других производителей, и свой первый чемпионат Стюарт выиграл на машине Matra c двигателем Ford Cosworth. Но в 70-е именно в этом ангаре строились уже машины Tyrrell, и так было до 1976 года. Кстати, там же появилась на свет и уникальная шестиколёсная Tyrrell P34, которая тоже оставила весьма яркий след в истории Формулы 1.

Затем команда переехала в новую базу, построенную рядом с этим ангаром, который все называли Tyrrell Shed. Shed можно перевести и как «ангар», и как «гараж», и как «сарай», и там ещё долго располагался один из производственных участков, затем помещение использовалось как склад.

Удивительно, но Tyrrell Shed удалось сохранить, заново собрать на новом месте, и сегодня началась его новая жизнь.

«Вряд ли в истории автоспорта были ещё подобные примеры, когда команда Формулы 1 располагалась бы в деревянном домике, – прокомментировал сегодня сэр Стюарт. – Именно здесь сначала базировалась команда Кена Тиррелла, выступавшая в Ф3, а затем вплоть до конца моей карьеры это была база его команды Формулы 1. В этом деревянном ангаре производились все работы, и сегодня я здесь вижу нескольких механиков, с которыми знаком с тех времён. Просто невероятно, что теперь Tyrrell Shed всегда будет стоять здесь, в Гудвуде!»

В мае этого года мир британского автоспорта отметил 100-летие со дня рождения Кена Тиррелла, и, пожалуй, Tyrrell Shed можно считать неплохим памятником этому знаменитому человеку.

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