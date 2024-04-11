Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик (21–0, 14 KO) проведет поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 KO).

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

Боксеры в своих социальных сетях опубликовали крутой промо-ролик в стиле аниме с официальной песней к бою – Ring of Fire.

ВИДЕО. Огненное промо в стиле аниме к мегафайту Усика с официальной песней

sport.ua