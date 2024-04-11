Украинский чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик (21–0, 14 KO) проведет поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 KO).
Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.
Боксеры в своих социальных сетях опубликовали крутой промо-ролик в стиле аниме с официальной песней к бою – Ring of Fire.
ВИДЕО. Огненное промо в стиле аниме к мегафайту Усика с официальной песней