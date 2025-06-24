Дино Беганович вернётся за руль Ferrari в Шпильберге

Участник Гоночной академии Ferrari Дино Беганович вернётся за руль машины Формулы 1 на предстоящем Гран При Австрии.

В Шпильберге 21-летний шведский гонщик отработает первую тренировку, заменив на один час Шарля Леклера. Для Дино это будет уже второе участие в официальной сессии гоночного уик-энда – в Бахрейне он тоже заменял Леклера в тренировке.

По регламенту каждая команда должна не менее четырёх раз за сезон предоставлять машину молодым гонщикам, проехавшим не более двух Гран При за карьеру. В рамках этого требования регламента Ferrari и предоставляет место за рулём Бегановичу.

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