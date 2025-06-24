Интер Майами вышел в плей-офф Клубного Чемпионата Мира

В ночь с 23 на 24 июня на Клубном чемпионате мира состоялись два захватывающих поединка третьего тура. Центральным матчем стал поединок между «Интер Майами» и бразильским «Палмейрасом», завершившийся результативной ничьей 2:2. Несмотря на упущенную победу, команда Лионеля Месси и Луиса Суареса гарантировала себе выход в 1/8 финала. Про это собщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Звезды «Интера Майами» снова в деле

Американский клуб уверенно начал встречу — на 16-й минуте Серхио Альєнде открыл счёт, а во втором тайме Луис Суарес удвоил преимущество. Однако «Палмейрас» не сдался: Паулінью и Маурісіо забили два гола в последние десять минут и спасли ничью. Несмотря на это, обе команды набрали достаточно очков, чтобы пройти в плей-офф. Месси в этом матче вновь был ключевым звеном в организации атак, хотя сам голами не отметился.

Феерия в параллельном матче

Настоящим шоу стал матч между «Порту» и «Аль-Ахлі», где команды на двоих забили восемь голов. Игра закончилась вничью 4:4 и, к сожалению для обоих клубов, не принесла им путёвки в следующий этап. Особенно ярко проявил себя нападающий Абу Али, оформивший хет-трик. Гол Пепе на 89-й минуте спас ничью для португальцев, но уже не повлиял на итоговое положение в группе.

Групповая таблица и турнирное положение

По итогам третьего тура группы A в плей-офф выходят «Интер Майами» и «Палмейрас», опередив своих соперников по очкам. Яркие выступления Суареса и Месси подтверждают, что американская команда — серьёзный претендент на трофей. Матчи 1/8 финала обещают быть не менее напряжёнными.

Что дальше ждет «Интер Майами»

В следующем этапе турнира «Интер Майами» предстоит встретиться с соперником из группы B. Потенциально это может быть «Бавария», «Аль-Хіляль» или другой гранд. Фанаты команды с нетерпением ждут новой порции футбольной магии от легенд футбола — Месси и Суареса. Их опыт может сыграть решающую роль в матчах на вылет.

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