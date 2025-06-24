Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Вайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер назвал крупнейшего мошенника в истории бокса. Американец выделил своего бывшего соперника британца Тайсона Фьюри.

«Тайсон Фьюри – крупнейший мошенник в истории бокса», – сказал американский супертяжеловес.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua