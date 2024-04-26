Дюбуа дерзко ответил промоутеру, который ранее сомневался в нем

boxing-social.com. Даниель Дюбуа и Эдди Хирн

Британский боксер супертяжелой категории Даниель Дюбуа (20-2, 19 KO) ответил промоутеру Эдди Хирну, который ранее не один раз сомневался в нем.

«Я хочу доказать, что Эдди Хирн ошибается, но их всех можно объединить в одну группу – всех скептиков. Они все на слуху, и когда они видят тебя, они все счастливы и все такое. Но когда ты отсутствуешь или у тебя не все получается, они быстро списывают тебя со счетов и говорят о тебе гадости.

Он много чего говорил, не так ли, он сказал перед боем с Джарреллом Миллером, что если я проиграю, то моя карьера закончится, и тому подобное. Вы действительно должны думать, когда говорите такое, понимаете. Хотел бы я драться с ним», – сказал Дюбуа.

Даниелю предстоит сразиться с Филипом Хрговичем из Matchroom за вакантный титул IBF в супертяжелом весе в андеркарте поединка Артур Бетербиев vs. Дмитрий Бивол в рамках турнира Queensberry versus Matchroom.

sport.ua