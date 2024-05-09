Нью-Йорк повторно победил Индиану в четвертьфинале НБА

Брансон и Ануноби на двоих оформили 57 очков

В ночь на 9 мая состоялся один матч 1/4 финала плей-офф НБА.

НБА. Плей-офф. 1/4 финала

Нью-Йорк Никс — Индиана Пэйсерс — 130:121 (36:36, 27:37, 36:18, 31:30)

Счет в серии — 2:0

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