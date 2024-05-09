Немецкие великаны старого Мадрида: абиссинец, белокурый ангел и забытый товарищ Сантьяго Бернабеу

У «Реала» давняя любовь к немцам

Фото: realmadrid.com

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Содержание

Поляк

Поп-звезда

Коммунист

Хранитель

Мститель

Поляк

А может, и не поляк, а еврей; есть разные версии.

В любом случае, звали его Вальтер Росицкий, и он был среди первых, кто перешел в Мадрид из "Барселоны".

Не удивляйтесь: на улице был 1913 год, и ни о каком Класико речь не шла. Даже "Реал" еще не был "Реалом" — этот статус король ему подарит в 1920-м.

Тем не менее, пресса уже тогда о футболе писала, и La Vanguardia называла Росицкого "столпом полузащиты" "Барселоны" в течение двух сезонов, когда уроженец Гамбурга сыграл 50 матчей и забил 5 голов.

В Мадрид Росицкий перешел за еще большей славой, но не сложилось — началась Первая мировая, его призвали.

Единственное "достижение" в столице — еще раз попал в газеты после спарринга с Пехотной академией в конце 1913-го. Король Альфонс тогда заинтересовался легионером и несколько минут с ним разговаривал.

"После беседы с королем я понял, что он знает немецкий лучше меня", — записали слова Росицкого репортеры.

Больше Испанию он не видел, хотя выжил и в Первой мировой, и во Второй, а умер в 1953-м владельцем магазина, торговавшего маслом и маргарином.

Соседи рассказывали, что уже стариком он очень гордился выступлениями за "Сливочных" бок о бок с доном Сантьяго Бернабеу, который в начале 50-х стал европейской знаменитостью; рассказывал о нем истории. Увы, их не записали — Германия только поднималась из руин, ей было не до старого Вальтера.

Поп-звезда

На самом деле "Реал" не хотел Гюнтера Нетцера. Он хотел Йохана Кройфа.

Мадридцы даже договорились с "Аяксом" о трансфере, но жестоко ошиблись, поскольку гений считал это неуважением, и с тех пор смотрел только в сторону "Барселоны".

Ну, а вообще лето-1973 было историческим для Ла Лиги, ведь это тогда власти сняли десятилетний запрет на трансферы иностранцев, который ввели после провала на ЧМ-1962. Клубы так ждали этого момента, что за полгода в лигу влились 59 легионеров, на которых потратили 300 млн песет.

Больше всего — 120 млн — "Барса" выложила за Кройфа, и это до сих пор главное соглашение в клубной истории.

Тем временем "Реал" за альтернативой поехал в "Гладбах", где Гюнтеру Нетцеру в его 28 лет стало слишком тесно.

"Да, я был первой поп-звездой немецкого футбола. Я понимал, что должен бегать, но делал это неохотно, особенно без мяча. Я заботился о том, чтобы хорошо играть, и зрителю не было скучно”.

С таким кредо Нетцер выиграл две Бундеслиги в 1969 и 1970 годах, становился лучшим игроком Евро-1972 и забил 10 голов прямыми ударами с угловых.

Впрочем, еще больше определяли Гюнтера его длинные белые волосы, шикарная одежда; Феррари, которую он рекламировал; расположение канцлера Вилли Брандта и миллион любовниц — в том числе сверхпопулярная актриса Эльке Зоммер.

Он не прятал свои загулы – наоборот, купил модный ночной клуб Lover's Lane, где "спаивал" половину Бундеслиги.

"Почему я пошел в "Реал"? Ради денег. Я попросил 350 тысяч марок зарплаты, и дон Бернабеу сначала отказался, ведь это было больше, чем зарабатывала половина команды. В конце концов мы сошлись на 295 тысячах в год”.

Нетцер всегда и везде говорил в лоб; даже стариком во время ЧМ-2010 мог легко "наехать" на журналиста — мол, я эстет, а ты никто.

Ему все прощали за невиданный арсенал передач — коротких и длинных, резаных и силовых.

Ну, и еще за яркие голы, как в финале Кубка Германии-73, когда он уже в статусе будущего игрока "Реала" сначала отказался играть, а когда вышел на дополнительное время, то немедленно создал шедевр.

Неудивительно, что в Мадриде от гигантских стоп Нетцера 47 размера ждали того же.

Дождались ли? Скорее, нет. Особенно в первый сезон, который немецкий свободный художник начал с незабитого пенальти Андресу Мендьете – отцу Гаиски; далее 0:5 с "Барсой" Кройфа, итоговое 8-е место в Ла Лиге. Единственный плюс – победа в Кубке, где у каталонцев удалось взять реванш – 4:0.

Параллельно боссы "Реала" натурально прятали Нетцера от анафемы. Католическая церковь имела огромную власть при Франко, а холостой Гюнтер жил с некой Ханнелор Гирулат. Чтобы это объяснить, в клубе ее оформили секретаршей.

Лишь с приходом другого, еще более странного немца Нетцер задышал в Мадриде свободнее.

Гюнтер Нетцер и дизайнерка Ханнелор. Фото: welt.de

Коммунист

Его называли Красный Пауль и говорили, что родился на неправильной стороне Берлинской стены.

Он скрывался от призыва и ушел в армию только когда увидел, как полиция расклеивает его фото с подписью "Разыскивается преступник".

Он забил единственный гол Германии в финале юношеского Евро, на что ему сказали подстричься, чтобы стать похожим на человека.

Да, молодой Пауль Брайтнер был колоритной персоной. Идолом контркультуры его называла пресса, а он, довольный, фотографировался с цитатником Мао Цзэдуном и плакатами с Че Геварой.

"Меня учили задавать вопросы", — сказал он однажды. “Когда я начинал в 1970 году, футболисты должны были делать все, что им говорили тренеры. Никто не спрашивал "почему" и не говорил "нет". Это был шок для клуба, людей и печати. Мой имидж оттуда, но также я был частью "68-х" в Германии. В сознании студентов произошла революция, и я почувствовал себя их частью”.

Не судите слишком строго — он был таким талантливым, что, несмотря на весь протест, не терял места в старте сверхмощных Бундестим и “Баварии”.

Более того, в финале ЧМ-1974 это Брайтнер вызвался бить пенальти, без которого не было бы победы над Нидерландами.

То, что такой игрок согласился перейти в Реал, который тогда связывали с последним диктатором-фашистом в Европе, шокировало не только немцев, но и испанцев. Как? Куда? Почему?!

Но Брайтнера словно подменили. Никакой больше политики – в 23 года он купил роскошный дом под Мадридом, завел семью, начал часто мелькать в рекламе, за что табачный гигант даже подарил ему Maserati. Также снялся в спагетти-вестерне "Просчет лейтенанта Слейда".

Ну, еще он играл футбол на глазах у ненавистного всем левым Франко — и делал это почти идеально.

Бернабеу в том же 74-м привез еще и нового тренера Милана Милянича, и когда мозг “Црвены Звезды” поставил Брайтнера в полузащиту в пару к Нетцеру — “Реал” немедленно выиграл Ла Лигу, привезя на финише конкурентам 8 очков, а в финале Кубка одолел "Атлетико" по пенальти.

Также Мадрид торжествовал в Ла Лиге и в 1976-м — и ко всему создал незабываемый камбек в КЕЧ, где сначала проиграл "Дерби Каунти" 1:4, а затем победил 5:1. Лишь в полуфинале тех "Сливочных" остановила "Бавария" с Гердом Мюллером во главе.

Дель Боске, Пирри, Сантильяна, Камачо, даже Амансио еще был в строю — это была великая команда.

Бернабеу глупо разрушил ее, разменяв стареющего Нетцера на Хеннинга Йенсена — и уже в сезоне-1977 "Реал" финишировал аж 11-м.

Тогда же Брайтнер, несмотря на бла-бла о классовом неравенстве, начал искать еще места, где хорошо платят, и его познакомили с магнатом Гюнтером Мастом, владельцем Jägermeister и брауншвейгского "Айнтрахта". Туда он и перешёл летом 1977-го.

Само собой, он еще сто раз скандалил до конца карьеры; даже сбрил свою иконическую бороду, за которую его прозвали "абиссинцем".

Только по поводу "Реала" Пауль никогда не выпендривался — наоборот, вспоминал почти с религиозным благоговением: "Это да, я пережил 15 месяцев чистого фашизма при Франко: с похищениями, убийствами. Но если "Реал" хочет тебя, то ты пойдешь туда в любую минуту, даже пешком".

Хранитель

Теперь понимаете, почему в 70-е "Реал" называли викингами? За него постоянно играли высокие ребята с Севера.

И даже когда Брайтнера продали, без немцев Мадрид не остался, ведь пришел Ули Штилике — либеро "Гладбаха", выигравшей три подряд Бундеслиги.

Конечно, были и другие новички летом 77-го — Кике Вольфф и Хуанито, но именно Штилике стал последним, кого уже смертельно больной Сантьяго Бернабеу ездил смотреть лично — и это был матч “Гладбаха” против “Динамо” в КЕЧ, где немцы выиграли 2:0.

“Меня очень удивило и смутило, когда мне сказали, что за мной приехал лично Бернабеу. Вы не представляете, какой у него был авторитет”

Уже в Мадриде Ули отблагодарил за доверие и пахал, как никто; даже забил 13 голов с позиции центрхава в свой дебютный сезон.

Ну, а в дальнейшем Штилике в основном исполнял атакующего либеро — делал, что было нужно, постепенно став в Мадриде кем-то вроде хранителя традиций. Он пришел еще в команду Дель Боске и Пирри, а ушел, когда расцвела пятерка Бутрахеньо.

И нет, не имел Штилике успеха у актрис, как Нетцер, и не делал политических кульбитов, как Брайтнер — он играл в футбол и больше ничего.

Более того, именно Ули был ближе всех к победе в КЕЧ, но на финал-1981 с "Ливерпулем" они с Каннингемом вышли травмированными.

“В 1978, 1979 и 1980 годах мы были чемпионами Испании. То есть, у нас было три хороших года. Но в конце сезона-1979 ушли три основных игрока: Хуан Соль, Кике Вольфф и Хеннинг Йенсен. Еще через год капитан команды Пирри едет в Мексику, и Роберто Мартинес тоже уходит – хотя он не был игроком старта, но имел много личности, его слышали в раздевалке. За три года мы потеряли почти половину команды и не заменили их игроками того же масштаба. К тому же Дон Сантьяго умер в 1978 году во время чемпионата мира в Аргентине, и Луис де Карлос, его преемник, не желал тратить больше денег клуба. Мы проиграли тот финал не из-за травм, бросьте".

С такой вот холодной головой Штилике отбегал за "Реал" 288 матчей, забил 47 голов и 4 раза подряд признавался лучшим легионером Ла Лиги.

Его прощальной игрой стал финал Кубка УЕФА-1985, где Мадрид разбил "Фехервар". Ули, как обычно, 90 минут носил пианино, на котором играли Хуанито, Сантильяна, Бутрахеньо, Мичел, Вальдано.

Фаны это очень ценили. Даже когда через два десятилетия Роберто Карлос сдуру ляпнул, что не знает никакого Штилике, то немедленно получил на орехи. Ули, может, и не суперзвезда, но все отдал клубу.

Мститель

Ну, а этого трансфера вообще не должно было быть.

Бернд Шустер с 1980 года играл за "Барселону", которая заплатила за него "Кельну" более миллиона долларов.

Конечно, они окупились — в начале Бернд был эффективнее Марадоны. В 1982-м он выиграл Кубок кубков, хотя и пропустил финал из-за безумного подката Гойкоечеа, а уже в 1985-м вместе со Стивом Арчибальдом привел "Барсу" к первому за 11 лет трофею Ла Лиги.

Несмотря на домыслы, они никогда не конфликтовали с Диего и даже жили в одной комнате перед матчами.

“Это было очень смешно, ведь я встаю ранним утром, а Диего в это время только добирался до номера. Моей задачей часто было разбудить его на тренировку, и это было непросто”.

Ну, а в "Реале" Шустер оказался во-первых из-за жены Габи, которая агрессивно врывалась в кабинеты, как только ее мужа "слишком рано" меняли.

Во-вторых, из-за реакции на замену в финале КЕЧ против "Стяуа", когда Бернд просто сел в машину и уехал из Севильи. За это его на год (!) исключили из состава.

Ну, и, наконец, из-за налогов. Весной 1988 года оказалось, что "Барса" подписывала с игроками одни контракты, а в налоговую приносила совсем другие. И кто должен был заплатить в казну разницу? Президент Нуньес настаивал, что игроки. Шустер возглавил команду, которая на специально собранной пресс-конференции во всем обвинила боссов.

Позор, короче — и это тогда Шустера выгнали из клуба, а он ради мести подписался в "Реале", который и без него выглядел лучшей командой Испании.

“Мне позвонил Лео Бенхаккер, тренер Мадрида, и он сказал: "Тебе нужно приехать в "Реал", и мы выиграем Кубок чемпионов. Конечно, я знаю, что это был неприятный выбор для фанатов "Барселоны", но мне лично было очень интересно перейти в большую команду, которая выигрывает титулы. К тому же, адаптация была легкой, товарищи по команде были очень хорошими, а в клубе царил другой менталитет — менталитет обязательных побед”.

Собственно, этим они и занимались — два чемпионства в 1988-90 годах, один Кубок короля.

Только в КЕЧ дела не пошли, поскольку там созрел "Милан" Арриго Сакки, и "Реал" из турнира выбил лично Карло Анчелотти — вероятно, лучшим ударом в карьере.

А что Шустер? Он забил за "Реал" 16 голов в 84 матчах, и боссы посчитали, что этого мало, нужно делать ставку на молодых.

Вероятно, тем они еще продолжили "Ангелу" карьеру, ведь теперь он пошел мстить уже в "Атлетико" — и снова имел успех, выиграл у "Реала" два Кубка, прежде чем успокоиться и уйти на пенсию вторым в истории, кто играл за все три испанские гранды.

“Мне звонили даже продюсеры из Голливуда, хотели снять фильм о моей жизни. Я отказался, потому что это уже слишком. Ко мне и так подходят фаны и говорят, типа, мне нравится, что ты играл за "Барсу", "Реал" и "Атлетико", но, черт, это никогда не было моей идеей. Я просто жил жизнь и принимал решения в зависимости от складывавшихся обстоятельств — и вот что из этого получилось”.

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