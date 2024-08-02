Олимпиада. Джокович обыграл Музетти и будет бороться за золотую медаль

Новак Джокович вышел в финал на олимпийском турнире в Париже

Париж, Франция • 27 июля – 4 августа • грунт

Сетка турнира: одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 11) 6:4, 6:2

Сербский теннисист записал в свой актив седьмую победу в восьми матчах против Музетти, в том числе четвёртую подряд в этом году.

Джокович впервые вышел в финал Олимпийских игр и гарантировал себе вторую медаль. Напомним, что в 2008 году Новак завоевал бронзу на соревнованиях в Пекине. Это была первая и единственная медаль для Сербии в теннисе.

В воскресенье Джокович встретится с Карлосом Алькарасом, которому проиграл две с половиной недели назад в финале Уимблдона. В целом теннисисты шесть раз играли друг против друга и одержали по три победы.

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