Промоутер Гран При Канады ушёл в отставку

Франсуа Дюмонтье, президент и исполнительный директор компании Octane Racing Group, которая с 2002 года отвечает за организацию Гран При Канады, оставил свой пост.

Новым промоутером гонки в Монреале стал Жан-Филипп Паради. Дюмонтье останется в компании в роли советника, чтобы «обеспечить плавную передачу дел».

Франсуа Дюмонтье: «Я передаю бразды правления после тридцатилетней работы по развитию автоспорта в Канаде и этапа Формулы 1 в Монреале. Я горжусь тем, что оставляю в наследство Монреалю, Квебеку и Канаде мероприятие мирового уровня – самое важное спортивное событие в Канаде.

Формула 1 популярнее, чем когда-либо, и я желаю успеха нашей компании, ведь Монреаль продолжает занимать свое место в календаре».

Контракт на проведение Гран При Канады действует до 2031 года включительно.

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