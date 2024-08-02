Усик о том, что произошло в бою с Фьюри: «Пришел мой ангел-хранитель»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал о том, что произошло в 8-м раунде боя с Тайсоном Фьюри.

«8 раунд с Тайсоном Фьюри… Мой ангел-хранитель пришел и положил свою руку мне на плечо и сказал: «Братик, вот тебе чуток силы для того, чтобы твой народ, который требует большой помощи, порадовался»».

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua