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Футбол

Ньюкасл придумал план, как не дать Ливерпулю подписать Гордона

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Ньюкасл придумал план, как не дать Ливерпулю подписать Гордона

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Ньюкасл" знает, что их вингер Энтони Гордон привлек внимание "Ливерпуля". Более того у "сорок" есть план оставить лидера в своей команде.

    Как сообщает The Athletic, клуб на следующей неделе начнет переговоры с футболистом о продлении его контракта. "Ньюкасл" предложит Энтони долгосрочный договор и на лучших условиях.

    Гордон в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 48 матчах.

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    www.ua-football.com

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