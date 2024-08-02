Ньюкасл придумал план, как не дать Ливерпулю подписать Гордона

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"Ньюкасл" знает, что их вингер Энтони Гордон привлек внимание "Ливерпуля". Более того у "сорок" есть план оставить лидера в своей команде.

Как сообщает The Athletic, клуб на следующей неделе начнет переговоры с футболистом о продлении его контракта. "Ньюкасл" предложит Энтони долгосрочный договор и на лучших условиях.

Гордон в прошлом сезоне забил 12 голов и отдал 11 ассистов в 48 матчах.

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