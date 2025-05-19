Канада – Финляндия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по хоккею

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19 мая, на групповой стадии чемпионата мира по хоккею между собой сыграют Канада и Финляндия. Встреча начнется в 21:20 по киевскому времени.

Канада

Уже привычно, канадцы входят в число основных фаворитов на подобных турнирах. Состав приехал сильный, чего стоит только легендарный Сидни Кросби, который уже записал на свой счет 9 очков на данном чемпионате.

Пока «кленовые листы» не замечают соперников, 5 побед с общим счетом 27:2. Команда идет второй в группе, так как шведы тоже выиграли все матчи, но провели на встречу больше.

Канадцы с победы над Словенией – 4:0, потом разгромили латышей – 7:1. Не смогли оказать серьезное сопротивление французы – 5:0. Немного пришлось помучаться с Австрией – 5:1, хотя два периода соперник неплохо держался. В последнем матче разгромили Словакию – 7:0, Кросби в этой встрече записал на свой счет 4 очка, два гола и две результативных передачи.

Финляндия

После пяти туров группового раунда чемпионата мира, финны идут третьими в группе, гарантировав себе путевку в плей-офф. Команда пока не впечатляет, в последнем матче обыграли латышей только 2:1, причем соперник даже больше бросал по воротам. Французам вообще чуть не проиграли, уступали 1:3, но за полторы последних минуты третьего периода закинули две шайбы, а потом дожали соперника в овертайме – 4:3. Единственная уверенная победа была над словенцами – 9:1, а проиграли сильной Швеции – 1:2, хотя могли пропустить и больше.

А на старте турнира удалось справиться с Австрией – 2:1. Финны редко играют ярко и зрелищно, умеют прибавлять по ходу турнира, но дальше четвертьфинала я их не вижу, слишком уж тяжело выглядит команда.

Личные встречи

У команд большая история очных противостояний, играют они с переменным успехом, а искать закономерности не стоит, так как составы в хоккее не так стабильны, как в футболе. На прошлом чемпионате соперники тоже пересекались на групповой стадии, тогда Канада выиграла со счетом 5:3.

Прогноз

Большое преимущество в этой интересной паре букмекеры отдают канадцам, что вполне логично.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Канады – 1,26, ничья – 6,18, победа Финляндии – 9,14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, у Кросби и компании не будет серьезных проблем, хоть соперник и крепкий, при этом поставлю на тотал больше 5,5 шайб за 1,83.

Прогноз Sport.ua

Канада 19.05.2025 –

21:20

Финляндия Тотал больше 5.5

1.83 Сделать ставку

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