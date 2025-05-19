Серия А. Интер теряет первое место на 90-ой минуте, Ювентус остается на четвертом

Впервые с 2010-го года так много матчей Серии А – девять – были назначены на одно и то же время. Причем тогда причиной был тур посреди недели. Ныне – турнирная ситуация. Во всех девяти матчах, начавшихся 18-го мая 2025-го года в 21:45 по Киеву, существовала реальная интрига – в борьбе за Скудетто, различные Еврокубковые места, против вылета.

"Интер" и "Наполи" боролись за Скудетто, "Лацио" и "Ювентус" были главными конкурентами в борьбе за четвертое, последнее Еврокубковое место. Отчеты о их матчах – в этой статье.

Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Лацио" 2:2

Голы: Биссек 45+1, Думфриз 79 – Педро 72, 90 (пен.)

"Интер": Зоммер, Биссек, Ачерби, А. Бастони (Залевски 90+1), Думфриз, Чалханоглу (Зелински 90+1), Барелла, Мхитарян (Арнаутович 90+1), Димарко (Аугусто 68), Тареми (Корреа 56), М. Тюрам

"Лацио": Мандас, Марушич, Хила (Жиго 90+6), А. Романьоли, Тавареш (Хюсай 65), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Педро 53), Диа, Весино, Кастельянос

Предупреждения: Чалханоглу 38 – Кастельянос 45, Хила 61, А. Романьоли 78

Главный арбитр: Даниэле Киффи

"Интер" почувствовал новое дыхание после потери очков "Наполи" дома против "Дженоа" и своей уверенной победы вторым составом над "Торино". Потому отставил подготовку к финалу Лиги Чемпионов и вновь обратил внимание на лигу. "Лацио" же упустил шанс в предыдущем туре против "Ювентуса", уйдя от поражения на 96-ой минуте, и теперь должен был не только побеждать, но и ждать осечки туринцев.

Обе команды не играли в лиге хорошо в последнее время. "Интер" выиграл лишь три из шести предыдущих матчей, выглядел уставшим. Проиграл дома "Роме". И особенно подвергался критике за неудачи в Топ-матчах. "Лацио" не проигрывал в семи турах подряд, но лишь три из них выиграл. Хотя ведь в гостях у "Аталанты". Вообще в гостях он выиграл четыре из пяти предыдущих матчей. Лучше, чем дома.

В предыдущих шести очных матчах во всех турнирах явное преимущество было у "Интера" – пять побед и ничья. В том числе 6:0 в первом круге лиги и 2:0 в феврале дома в Кубке. Хотя сегодня, разумеется, ожидалась более плотная игра. Ближе к 1:1 в предыдущем очном матче лиги в Милане. Такая и получилась.

"Лацио" даже начал получше, ближе к штрафной площадке Зоммера. Постепенно "Интер" начал отодвигать игру к штрафной Мандаса, доминировать. Но на 24-ой минуте счет по ударам по воротам в матче все еще был 0:0. А затем хорошую атаку с фланга на фланг Димарко завершил хорошим ударом на входе в штрафную, но Мандас отбил. В ответ же "Лацио" пробил трижды. Исаксен вышел один-на-один, и Зоммер спас.

И все же первый тайм остался за хозяевами. Благодаря угловому в добавленное время. Подачу Димарко замкнул в защитника, Биссек подхватил и пробил под перекладину из центра штрафной. Центральный защитник.

Во втором тайме "нерадзурри" решили лишь защищать преимущество. Так что в первые его 32 минуты счет по ударам по воротам был 0:7. Это, впрочем, не означает, что "бьянкочелести" как-то бешено атаковали. Они также играли заторможенно и почти ничего не создали. Диа выскочил на вратаря, но Биссек успел вставить ногу. Но в хаотичной атаке Весино, не достав мяч для удара, выложил Педро – и 1:1.

"Интер" бросился отыгрываться. И сделал это быстро. Причем вновь со стандартного положения. Навес Чалханоглу Думфриз замкнул головой. Все? Победа? Нет. И антигероем как раз стал герой первого тайма Биссек, слишком выставив руку в своей штрафной. Педро реализовал пенальти на 90-ой минуте. А ответ Арнаутовича был отменен из-за офсайда. Далее Марко даже не сумел пробить по воротам в упор.

В который раз в сезоне в лиге "Интер" не дожал соперника в Топ-матче. В который раз не удержал преимущество в счете. В который раз напропускал со своих же ошибок. В Серии А он ничем не напоминает себя предыдущего сезона, когда разрывал всех. Сегодня на 89-ой минуте он был на первом месте. Но на 90-ой потерял его. Возможно, окончательно.

А "Лацио" этой ничьей сильно уменьшил свои шансы на выход в Лигу Чемпионов. Теперь он не только отстает от "Ювентуса" на два очка, но и пропустил вперед "Рому". И все же свой след в этом сезоне таким результатом оставил. Получается, отомстил "Интеру" за поражение в памятном решающем матче за выход в Лигу Чемпионов в сезоне 2017/18.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" – "Наполи" 0:0

"Парма": Сузуки, Чиркати, Леони (Эно 63), Балог, Дельпрато, М. Кейта, Сом, Эрнани (Бернабе 76), Валери (Джурич 85), Бонни (Ондрейка 86), М. Пеллегрино (Ловик 85)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Политано (Нгонг 80), Гилмор (Биллинг 69), Ангисса, МакТоминей, Спинаццола (Мадзокки 86), Лукаку (Симеоне 80), Распадори (Нерес 69)

Предупреждения: Эстевес 36, Дельпрато 70 – Ди Лоренцо 73, Мадзокки 90+3

Главный арбитр: Даниэле Довери

"Наполи", соответственно, чувствовал себя тревожно, нервничал. Матч в Парме изначально был отмечен как сложнейший для него в последних семи турах сезона. Именно в нем ожидалось, что он воспользуется своим "бонусом" (определение Антонио Конте), то есть потеряет два очка. Но потерял дома неделю тому против "Дженоа", которой вообще не за что играть. Так что в Парме был обязан побеждать.

В клубе пытались успокоить, прежде всего – самих себя. Конте говорил о разочаровании и злости, но отмечал, что команда все еще на первом месте, все еще держит свою судьбу в своих руках. Говорил, что у него широкие плечи для несения ноши в сложных ситуациях. Но признавал, что давление велико, поскольку Скудетто в Неаполе – редкость, и весь город страстно хочет взять его.

Выезд в Парму и вправду был сложным. Учитывая напряженную атмосферу и особые меры властей. Учитывая форму "Наполи" в гостях – две тяжелейшие победы со счетом 1:0, а перед этим – пять матчей без побед подряд. И учитывая форму "Пармы", которая в предыдущих пяти матчах против команд Топ-9 не проиграла. В том числе победив дома "Болонью" и "Ювентус" и отыгравшись против "Интера" с 0:2 на 2:2.

Подопечные бывшего игрока "Интера" Кристиана Киву начали хорошо. Мячом не владели (30 процентов в первом тайме), но он им и не нужен. Зато боролись на равных. Бонни пробил неплохо – Мерет взял. Эрнани пробивал в защитника. Политано ответил, сместившись с фланга в центр, но Сузуки четко взял. А в ответ Сом пробил под перекладину на входе в штрафную – Мерету пришлось тащить.

Лучший удар в первом тайме создал неаполитанец. Ангисса принял мяч на грудь, подсек, пробил слета в падении – полетело в стойку. Но в целом "Парма" отыграла тайм более чем прилично.

Второй тайм "Наполи" пытался начать давлением. Хотя опасным моментом начала "Парма". Сом вновь пробил, на этот раз издали – Мерет отбил в прыжке. Затем же навес Политано упал на перекладину, штрафной МакТоминея Сузуки еле перевел туда же. Хотя и здесь хозяева в итоге к середине тайма выровняли игру, свели ее к стыкам, спорам, фолам. Практически без ударов по воротам.

В добавленное время оба главных тренера были удалены, а в ворота "Пармы" был назначен пенальти. Однако после просмотра видео арбитр Даниэле Довери зафиксировал фол в атаке на более ранней стадии.

"Наполи" потерял очки во втором матче подряд, подтвердил свою плохую гостевую форму. Но благодаря подарку от "Лацио" остался на первом месте в лиге в том же одном очке над "Интером". В последнем туре в Неаполь приедет "Кальяри", который уже спасся от вылета. Впрочем, борьбе за Скудетто еще никак не конец, учитывая последние результаты и игру неаполитанцев. На них нельзя положиться.

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Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" – "Удинезе" 2:0

Голы: Н. Гонсалес 61, Влахович 88

"Ювентус": Ди Грегорио, Кошта, Келли, Вейга, Камбиазо (Веа 72), Н. Гонсалес, Локателли, МакКенни (Луис 81), Консейсау (Мбангула 90+1), Йилдиз (Аджич 90+1), Коло Муани (Влахович 72)

"Удинезе": Окойе, Эхизибе, Т. Кристенсен, Кабаселе (Джаннетти 76), Соле, Х. Камара (Земура 29), Карлстрем, Ловрич (Модешту 60), Саррага, Эккеленкамп (Алексис Санчес 76), Дэвис

Предупреждения: Х. Камара 3, Ловрич 14, Т. Кристенсен 77

Главный арбитр: Джованни Айрольди

Cитуация, задача "Ювентуса" теоретически выглядели более удобными. Он выдержал два тяжелейших гостевых матча подряд против прямых конкурентов – "Болоньи" и "Лацио" – на 1:1, дождался поражения "Ромы" и остался четвертым. Две победы в последних двух турах – и место в Лиге Чемпионов обеспечено. А ведь еще и "Интер" мог облегчить задачу, отобрав очки у "Лацио".

Сами туринцы не пребывали в хороших настроении и игровом тонусе. Нервничали, боялись провала. Страдали от массовых травм. Отбивались от слухов о приходе Конте летом, создававших крайне некомфортную атмосферу вокруг нынешнего главного тренера – Игора Тудора. Сам Тудор еще и не впечатлял, добыв в первых семи матчах на посту лишь три победы, да и те – не блестящие.

Матч дома против "Удинезе", середняка, которому не за что играть, теоретически должен был быть удобным. Но ведь и "Дженоа" в Неаполе не было за что играть, а она сыграла 2:2. Удинцы же в предыдущих восьми матчах против команд Топ-9 не проиграли более половины – пять, а из трех проигранных два – со счетом 1:2. А в предыдущем вояже на "Алльянц" в 2024-ом году победили "Ювентус".

В первом тайме преимущество хозяев было полным. 16:3 по ударам по воротам, 73:27 по владению мячом. Вот только в створ попали лишь три удара. Гости держались напряженно, но организованно. Локателли немного не попал с 16-ти метров. Коло Муани пытался подсечь над вратарем, но не получилось. Окойе также отбил удар Камбиазо, Нико Гонсалес головой чуть не попал.

В самой концовке тайма коварный удар Гонсалеса издали Окойе перевел в стойку.

Второй тайм как раз гости начали моментом. Но удар был слаб, и Ди Грегорио взял его, Дэвис пробил неудачно. А Окойе вновь спасал, от крученого удара Консейсау. И уже не спас, когда Соле потерял мяч в своей штрафной, и Йилдиз оставил Гонсалесу. После чего фаворит успешно, без волнений, удерживал преимущество. Даже забил еще. Контратаку завершил Влахович.

"Ювентус" начал тур в равенстве очков с пятым местом. Теперь опережает то место на одно очко. И еще и команда на нем сменилась – "Рома" вместо "Лацио". По-прежнему, все в руках "Юве". Победа в Венеции в последнем туре – и он в Лиге Чемпионов. Хотя просто не будет, ведь "Венеция" борется против вылета.

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