Дакар: Де Мевиус выиграл этап, Аль-Аттийя занял 3-е место

Опытный бельгийский гонщик Гийом де Мевиус, в этом году выступающий за заводскую X-Raid MINI Team, в субботу выиграл 605-километровый этап «Дакара», на полторы минуты опередив ближайших преследователей.

Ими сегодня были его напарники по команде, португальский экипаж Жоао Феррейры, и Нассер Аль-Аттийя, который финишировал третьим, заодно сократив отставание от лидера ралли-рейда, которым остаётся Хенк Латеган, гонщик Toyota Gazoo Racing.

Для де Мевиуса это вторая победа на этапах «Дакара»: в прошлом году он открыл счёт таким достижениями, когда ещё выступал на гоночном внедорожнике Toyota Hilux. Впрочем, в общей классификации он пока находится за пределами первой десятки, занимая 14-ю строчку.

Судя по предварительным итогам этапа, Аль-Аттийя смог отыграть сегодня более пяти минут, хотя пока остаётся на 4-м месте абсолютного зачёта и проигрывает лидерам более получаса.

Среди мотогонщиков лучшим был американец Рики Брабек, но финишировал он лишь на 23 секунды раньше Адриена ван Беверена, своего французского напарника по заводской команде Honda. Для Брабека это уже 11-я победа на этапах «Дакара» и 112-я для гонщиков Honda.

По итогам шести этапов он занимает 4-е место, а лидировать продолжает австралиец Даниэль Сандерс, гонщик KTM, который сегодня предпочёл не рисковать и показал девятое время в том числе из тактических соображений. На завтрашнем этапе прокладывать дорогу остальным будут те, кто сегодня финишировал впереди него.

«Я немного отстал, потому что старт этапа складывался непросто, а потом просто старался вновь обрести нужный ритм после дня отдыха, – прокомментировал Сандерс. – Но сегодня было важно не показать слишком хороший результат, поскольку завтра нам предстоит трудный этап, и я не хотел атаковать в полную силу и оказаться в группе лидеров.

Надеюсь, у меня благоприятная стартовая позиция, и завтра я вернусь в прежний ритм».

Поскольку сегодня было довольно много разного рода происшествий, когда требовалась помощь вертолётчиков, то организаторы решили скорректировать график 7-го этапа, который пройдёт в воскресенье.

Его старт несколько отложен, чтобы вертолёты успели долететь до нужных участков маршрута и занять там свои позиции. В частности, старт скоростных спецучастков для мотогонщиков перенесён на 8 утра.

На момент написания этого текста результаты в классах Challenger (T3), SSV (T4) и в грузовой категории ещё не объявлены, но по предварительной информации в последней уверенно лидирует экипаж Митчела ван дер Бринка. Голландский гонщик довёл преимущество на этапе перед Мартином Масиком до шести с лишним минут, хотя чешское трио, выступающее на таком же Iveco Powerstar, просто избегает лишнего риска, поскольку всё равно останется лидером в общей классификации.

В воскресенье гонщиков ждёт очередной этап, и он существенно более короткий, чем сегодняшний – протяжённость скоростных спецучастков составляет 412 км. Это кольцевой маршрут, который начинается и заканчивается в Эль-Дувадими, и он также проходит как по каменистой местности, так и по пустыне.

Но его особенность в том, что мотоциклы и четырёхколёсные машины поедут по разным маршрутам, поэтому экипажи, выступающие на внедорожниках, не смогут ориентироваться на следы, оставленные двухколёсной техникой, и должны будут ориентироваться на местности самостоятельно. Как показывает многолетняя практика «Дакара», обычно это повышает риск сбиться с правильного пути.

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