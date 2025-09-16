Капитан Ювентуса высказался накануне первого тура Лиги чемпионов

Капитан "Ювентуса" Мануэль Локателли пообщался с журналистами накануне матча первого тура Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд.

"Мы действительно заряжены перед стартом в Лиге чемпионов. Матч в субботу против "Интера" дал нам много положительных эмоций. А теперь мы начнем самый престижный турнир, который только существует, и сделаем это дома, перед нашими болельщиками — это должно стать для нас дополнительным стимулом.

Очень важно хорошо стартовать и подойти к игре против такой сильной команды, как "Боруссия" Дортмунд, наилучшим образом. Когда мы выйдем на поле и услышим гимн Лиги чемпионов, это будет невероятное ощущение.

Мы — команда, которая хочет добиваться результатов, мы хотим заявить о себе, и в "Ювентусе" наша цель всегда заключается в том, чтобы пытаться пройти путь в каждом турнире до самого конца", – сказал Локателли.