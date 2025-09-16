Экс-чемпион мира: «Мы потеряли действительно хорошего человека»

Амир Хан и Рикки Хаттон

На 46-м году жизни скончался бывший чемпион мира по боксу Рикки Хаттон.

По информации британской полиции, спортсмена нашли мертвым в его доме в Большом Манчестере.

На смерть одного из лучших боксеров Великобритании отреагировал бывший чемпион мира Амир Хан:

«Действительно, очень печальная новость. Утром мы получили прекрасную новость о победе Теренса Кроуфорда, а затем эту новость о Рикки Хаттоне. Это заставляет оглянуться назад и осознать, насколько коротка жизнь.

Он был на моем первом профессиональном бою, когда был мой первый контракт с ITV. Он работал над тем боем против Марио Кинделана. Он всегда был очень близким другом. Всегда присылал мне сообщения, и мы поддерживали связь, он также был на моей свадьбе.

Честно говоря, мы потеряли действительно хорошего человека. Я надеюсь, что с его семьей все в порядке. Мои мысли с ними. Мы не ожидали этого в таком молодом возрасте.

Он большая легенда спорта, но не только это. Он был моим другом. Это очень сильно поразило меня, потому что он был очень близок мне».

Во время боксерской карьеры Хаттон завоевал несколько чемпионских поясов и был признан Боксером года в 2015-м.

Последний бой провел против украинца Вячеслава Сенченко, который нокаутировал Хаттона в 9-м раунде.

sport.ua