Яремчук: Нужно меньше говорить, а больше делать на футбольном поле

Форвард сборной Украины Роман Яремчук пообщался с представителями СМИ в преддверии матча со сборной Исландии, в котором определится обладатель путевки на Евро-2024.

— Есть ли у вас ритуалы перед игрой?

— Нет ритуалов, нужно хорошо готовиться в течение недели, быть профессионалом, это мой ритуал.

— Караваев в интервью сказал, что завтра нет права на ошибку. Легко ли настроиться?

— Нужно меньше говорить прессе, что это матч жизни нужно выигрывать. Нам нужно меньше говорить, а больше делать на поле. Все мы понимаем, что это важный матч, все ребята выступают на высоком уровне в своих клубах. Представлять свою страну это совсем другое. Нужно меньше говорить и завтра показать, что мы не на словах хорошие футболисты, а на деле.

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— игроки в сборной были из Динамо или Шахтера и все знали друг друга. Сейчас 15 футболистов из разных клубов, о чем мы мечтали. Как ты видишь это, в плач пошло ли минус?

— Конечно, это плюс для нашей страны, потому что мы представляем лучшие чемпионаты мира. Тренерскому штабу непросто за несколько дней нас собрать в одну схему, потому что в клубах по-другому мы играем. Но уровень футболистов вырос, как я уже сказал, нужно это показывать на поле. Потому что в прошлом матче мы этого не сделали.

— Кто является лидером в раздевалке?

— Мне кажется, сейчас смена поколений в сборной, приходят молодые ребята. На мой взгляд, не хватает Степаненко, Ярмоленко, именно в раздевалке, их лидерских качеств. Не хватает того, чтобы кто-то из старших стряхнул молодых, в хорошем смысле. На подобные матчи их очень не хватает. Но сейчас достаточно людей, которые выступают на высоком уровне и могут подсказать.

— Сказали, что после того, как тренер вышел из раздевалки, футболисты отдельно пообщались, был откровенный разговор. Ты был одним из самых активных. Увидел ли ты, что есть изменения в коллективе? Не знаю, кто это сказал, если это был между командой разговор. Мы говорили о том, что мы прошли уже опыт после Шотландии, когда мы были в шаге от ЧМ. В матче против Уэльса мы разочаровали всю страну, ходили, плакались и вытирали сопли друг другу. Был разговор, чтобы это не повторилось, все серьезно отнеслись, забыли матч с Боснией, отправились в отель. Ситуация в стране не позволяет сейчас праздновать. Нужно радовать наших болельщиков и ребят, которые держат спорт.

Соломея Романчук, Чемпион

champion.com.ua