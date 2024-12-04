Орлов назвал факторы, благодаря которым «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли

Дмитрий Орлов с Кубком Стэнли в 2018 году. Фото Global Look Press

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, за счет чего «Кэпиталз» сумели завоевать главный трофей НХЛ в 2018 году.

— Вспоминая тот Кубок, хочу понять, почему из многих тренеров «Вашингтона», с которыми вы работали, добраться до вершины удалось только Барри Тротцу.

— Это просто был правильный год. Тротц тоже сколько лет был тренером — и, по-моему, тоже никогда прежде не проходил, как и «Вашингтон», дальше второго раунда. А в том сезоне, значит, было суждено. И у него был контрактный год, он хотел выжать из него максимум. И команда старалась, все понимали, что мы не молодеем и шансов осталось не так много. И без серьезных травм обошлось.

К тому же мы два года подряд не могли пройти «Питтсбург» во втором раунде — а тут, на третий, нам это удалось. Думаю, что нас это морально подняло. Два главных игрока команды на протяжении многих лет, Саша Овечкин и Никлас Бэкстрем, были этим очень воодушевлены, Кузя провел отличный плей-офф, Брэйден Холтби нереально в воротах играл.

«Переговоров со СКА я не вел. Хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу». Интервью Дмитрия Орлова

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