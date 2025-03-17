Рейтинг ATP, Овчаренко опустился на две позиции, но остается первой ракеткой Украины

Украинские игроки в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Лидер украинского мужского рейтинга Александр Овчаренко на этой неделе опустился на 308-е место (-2).

Виталий Сачко улучшил своё положение в рейтинге и теперь занимает 376-е место (+8), а Вадим Урсу опустился на 420-ю строчку (-8).

Юрий Джавакян по-прежнему находится за пределами топ-500, занимая 506-е место (+1).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 124-е место (-5). Виталий Сачко поднялся на 143-ю строчку (+19) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов занимает 284-е место (+4).

•

> РЕЙТИНГ ATP на 17 марта 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 17 марта 2025 года | парный разряд



btu.org.ua