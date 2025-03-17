Рейтинг ATP, Овчаренко опустился на две позиции, но остается первой ракеткой Украины

Украинские игроки в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов
Лидер украинского мужского рейтинга Александр Овчаренко на этой неделе опустился на 308-е место (-2).
Виталий Сачко улучшил своё положение в рейтинге и теперь занимает 376-е место (+8), а Вадим Урсу опустился на 420-ю строчку (-8).
Юрий Джавакян по-прежнему находится за пределами топ-500, занимая 506-е место (+1).
• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)
В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 124-е место (-5). Виталий Сачко поднялся на 143-ю строчку (+19) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов занимает 284-е место (+4).
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