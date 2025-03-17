НБА. Восемь очков Михайлюка не помогли Юте избежать поражения от Миннесоты, Лейкерс без Лэня обыграли Финикс

Очередной игровой день принес восемь поединков регулярного чемпионата

Состоялись матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз, за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, в гостях потерпела поражения от Миннесоты Тимбервулвз (102:128). Украинец суммарно провел на площадке 25 минут и 56 секунд, записав в свой актив 8 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Лос-Анджелес Лейкерс на домашнем паркете обыграли Финикс Санз (107:96). Украинский центровой хозяев площадки Алексей Лэнь не получил игрового времени в отчетном матче.

НБА. Регулярный чемпионат

Даллас Маверикс — Филадельфия Сиксерз — 125:130 (32:36, 36:28, 18:34, 29:32)

Кливленд Кавальерз — Орландо Мэджик — 103:108 (38:25, 22:22, 23:35, 20:26)

Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санз — 107:96 (31:15, 23:22, 29:34, 24:25)

Бруклин Нетс — Атланта Хокс — 122:114 (33:27, 23:35, 35:30, 31:22)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Торонто Рэпторс — 105:102 (19:27, 33:25, 25:30, 28:20)

Лос-Анджелес Клипперс — Шарлотт Хорнетс — 123:88 (32:21, 33:20, 30:21, 28:26)

Миннесота Тимбервулвз — Юта Джаз — 128:102 (34:20, 28:31, 37:25, 29:26)

Милуоки Бакс — Оклахома-Сити Тандер — 105:121 (26:24, 15:29, 33:39, 31:29)

Источник