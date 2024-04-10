Зухвало. Тимофеєнко показав дуже символічний жест прямо в обличчя Агафонову

10 квітня «Дніпро» перевів серію плей-оф Суперліги з «Мавпами» у третій матч. Лідери регулярки перемогли черкасців з рахунком 73:64.

Наприкінці гри, коли дніпряни значно вирвалися вперед, Станіслав Тимофеєнко показав Андрію Агафонову дуже символічний жест помішування каструлі – або ж варіння борщу.

Справа у тім, що матчі регулярного сезону, коли «Дніпро» зазнав першої поразки сезону, Володимир Конєв також «варив борщ» Андрію Агафонову. Після перемоги лідер «Мавп» прийшов на пресконференцію зі справжнім борщем.

Фото: ФБУ

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