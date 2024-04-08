Хэмилтон пожелал Ковалайнену скорейшего выздоровления

Льюис Хэмилтон по-человечески тепло и искренне отреагировал на новости, которыми поделился Хейкки Ковалайнен, его бывший напарник по McLaren. Финский гонщик совсем недавно перенёс очень сложную операцию на открытом сердце, но сейчас уже начался восстановительный период.

«Поправляйся поскорей, Хейкки! Я за тебя молюсь», – написал семикратный чемпион мира на странице Ковалайнена в соцсети, отреагировав на рассказ о кардиохирургической операции, которая на прошлой неделе была успешно проведена в Финляндии в университетской клинике Тампере.

Осенью 2023-го в ходе рутинного обследования у Хейкки было выявлено расширение аорты, но теперь наиболее рискованная часть программы по восстановлению здоровья позади.

«Мною занималась замечательная команда врачей и медсестёр, и поскольку это была операция на открытом сердце, то отметины после неё останутся на всю жизнь, – рассказал Ковалайнен. – Но операция прошла успешно, всё, что мы планировали, было сделано – удалена часть аорты и заменена протезом. Разумеется, это очень серьёзная операция, и пару дней после неё я чувствовал себя неважно, но сейчас уже намного лучше, и я уже вернулся домой, где буду восстанавливаться.

Прогноз довольно хороший, есть шанс на полное выздоровление, но, разумеется, только со временем станет понятно, как всё пойдёт. Но пока всё неплохо, и это меня очень радует. Пока продолжу постепенно возвращаться в форму и надеюсь, что смогу понемногу увеличивать физическую активность…»

Осенью прошлого года Ковалайнен защитил титул чемпиона Японии по ралли в классе JN-1, а также выступал в первенстве Финляндии, и на 2024 год у него были весьма обширные планы, которые теперь пришлось надолго отложить.

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