Норрис: Однажды мы с Оскаром непременно столкнёмся

В начале сезона у Ландо Норриса не всё получилось, но он смог прибавить, с оптимизмом ждёт продолжения и надеется опередить напарника…

Ландо Норрис: «Отставание в чемпионате связано с тем, что впереди обычно финишировал тот, кто лидировал в первом повороте. Но отставание невелико.

Оскар серьёзно прибавил и продолжает прогрессировать. Он проводит свой третий сезон в Формуле 1, и я помню, что в свой третий сезон вы вступаете с гораздо большей уверенностью и опытом. Он отлично пилотирует, не допускает ошибок, ведёт борьбу на очень высоком уровне. Он заслуживает всего, чего добился в данный момент. Между нами хорошее, веселое соперничество.

Однажды мы с Оскаром столкнёмся в борьбе за позицию. Мы никогда не говорили, что будем избегать борьбы, наоборот, всегда признавали, что в какой-то момент это, вероятно, произойдет. Мы просто должны быть готовы. Это не вопрос «если», это вопрос «когда». Конечно, мы постараемся избегать столкновений, насколько это возможно. Но в гонках это неизбежно.

Мы оба конкурентоспособны и хотим победить друг друга. Главное, чтобы мы оставались сильными вместе, как команда, но всё открыто, всё очевидно и всё известно. Мы оба хотим победить, но в итоге победит только один, кто лучше проведёт весь сезон.

Результаты очень плотные. Сложно создать какое-то большое преимущество, ещё сложнее бороться с напарником, который выступает на такой же машине. Думаю, что импульс, который я получил еще до Монако, и то, над чем я работал и продолжаю работать, определенно мне помогают.

Каждая трасса уникальна, каждый уик-энд отличается, погодные условия всегда разные – нужно быть лучшим во всем, чтобы финишировать первым. Так что я, безусловно, на верном пути, но пока не там, где я хочу быть».

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