НХЛ определила лучшего игрока и лучшего вратаря сезона

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НХЛ назвала лучшего игрока сезона 2024/25 и лучшего вратаря регулярного чемпионата. Оба приза забрал страж ворот Виннипега Коннор Хеллебак.

Вратарь Джетс помог команде стать лучшей в регулярном чемпионате, добыв 47 побед в 63-х встречах. Хеллебак стал лучшим по количеству побед, среднему количеству пропущенных шайб и «сухих» матчей, а также вторым по проценту отраженных бросков.

Коннор стал только восьмым кипером в истории НХЛ, завоевавшим Харт Трофи, а также пятым стражем ворот, кто в один сезон получил и Везина Трофи, и Харт Трофи.

sport.ua