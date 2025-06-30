Алонсо: Стратегия с одним пит-стопом отлично сработала

В Австрии Фернандо Алонсо заработал очки в третьей гонке подряд, а его напарник Лэнс Стролл закончил гонку 14-м…

Фернандо Алонсо (7-й): «После старта с 11 места я рад финишировать седьмым. Наша стратегия с одним пит-стопом отлично сработала. Утром я не был уверен в этом из-за жары, но команда приняла правильное решение.

Я смог использовать DRS на протяжении всей гонки, и мне немного повезло на последних кругах — еще один круг был бы лишним. Здорово закончить тяжелый уик-энд положительным результатом, нужно закрепить его на следующей неделе в Сильверстоуне».

Лэнс Стролл (14-й): «Мы знали, что уик-энд будет сложным. На тренировках мы показали неплохую скорость, но из-за жаркой погоды не смогли сохранить её в других сессиях.

Сложно бороться, стартовав далеко позади, уже на старте возникла проблема износа шин, и нам пришлось изменить стратегию. Нужно проанализировать ситуацию и использовать ближайшие дни для подготовки к Сильверстоуну, где мы будем выступать на следующей неделе».

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