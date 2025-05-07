Рим. Марта Костюк против Александры Эалы в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в первом круге на турнире WTA 1000 в Италии. Матч против филиппинки Александры Эалы закроет игровой день на Grand Stand Arena (начало ориентировочно в 19:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 228/138

Призовые за карьеру: $5,767,126



Дата рождения: 23/05/2005 (19 лет)

Место рождения: Кесон-Сити, Филиппины

Рост: 175 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 70 (05/05/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 170/101

Призовые за карьеру: $870,271

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 0-0

История на турнире

Марта Костюк – 5/4 | Костюк пятый сезон подряд играет на турнире в Риме. Два года назад украинка дошла до третьего круга.

Александра Эала – 0/0 | Эала впервые выступает на соревнованиях в столице Италии.

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фаворитом матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,35. На победу Александры Эалы предлагается коэффициент – 3,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Также, на сайте компании можно найти интересные бонусы, которые в том числе действуют на теннисные матчи.

Выступления на грунте (на 07/05/2025):

Марта Костюк – 76/39 (4/2 в этом году)

Александра Эала – 15/20 (2/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)

Марта Костюк – 14/10

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 11/5 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4

WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Александра Эала – 16/10

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

WTA 1000 – 5/2 | Майами – 1/2, Мадрид – R2

WTA 250 – 1/1 | Сингапур – FQR

WTA 125 – 2/2 | Мумбай – R2, Оэйраш – R2

ITF WTT – 8/4 | Канберра – 1/2, Бангалор – R2, Трнава – R2, Трнава – R2

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, В, В, В, П

Александра Эала – П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 0/0 | Костюк ранее не играла против теннисисток из Филиппин.

Александра Эала – 3/0 | Эала в прошлом году обыграла Катарину Завацкую, Лесю Цуренко и Юлию Стародубцеву.

• Марта Костюк проведет свой 215-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 115 побед (54%).

• Александра Эала проведет 24-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 7 побед (30%).

• Марта Костюк проведет свой 67-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 32 победы (48%).

• Александра Эала проведет 14-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 6 побед (46%).

• Марта Костюк второй раз в этом году сыграет против теннисистки-левши. В Индиан-Уэллс украинка победила американку Робин Монтгомери. Всего в матчах основного тура Костюк выиграла 11 из 18 матчей против леворуких теннисисток, в том числе 6 из 7 последних.

Победительница этого матча получит 21 215 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 150 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua