Рим. Марта Костюк против Александры Эалы в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в первом круге на турнире WTA 1000 в Италии. Матч против филиппинки Александры Эалы закроет игровой день на Grand Stand Arena (начало ориентировочно в 19:00 по киевскому времени)
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 228/138
Призовые за карьеру: $5,767,126
Дата рождения: 23/05/2005 (19 лет)
Место рождения: Кесон-Сити, Филиппины
Рост: 175 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 70 (05/05/2025)
Побед/Поражений за карьеру (на 07/05/2025): 170/101
Призовые за карьеру: $870,271
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H2H: 0-0
История на турнире
Марта Костюк – 5/4 | Костюк пятый сезон подряд играет на турнире в Риме. Два года назад украинка дошла до третьего круга.
Александра Эала – 0/0 | Эала впервые выступает на соревнованиях в столице Италии.
Котировки букмекеров:
Компания betking считает фаворитом матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,35. На победу Александры Эалы предлагается коэффициент – 3,33 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления на грунте (на 07/05/2025):
Марта Костюк – 76/39 (4/2 в этом году)
Александра Эала – 15/20 (2/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Риме)
Марта Костюк – 14/10
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
WTA 1000 – 11/5 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4
WTA 500 – 0/3 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1
Billie Jean King Cup – 1/1
Александра Эала – 16/10
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1
WTA 1000 – 5/2 | Майами – 1/2, Мадрид – R2
WTA 250 – 1/1 | Сингапур – FQR
WTA 125 – 2/2 | Мумбай – R2, Оэйраш – R2
ITF WTT – 8/4 | Канберра – 1/2, Бангалор – R2, Трнава – R2, Трнава – R2
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – П, В, В, В, П
Александра Эала – П, В, П, В, П
Национальный фактор:
Марта Костюк – 0/0 | Костюк ранее не играла против теннисисток из Филиппин.
Александра Эала – 3/0 | Эала в прошлом году обыграла Катарину Завацкую, Лесю Цуренко и Юлию Стародубцеву.
• Марта Костюк проведет свой 215-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 115 побед (54%).
• Александра Эала проведет 24-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 7 побед (30%).
• Марта Костюк проведет свой 67-й матч в основной сетке на турнире WTA 1000. На ее счету 32 победы (48%).
• Александра Эала проведет 14-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 6 побед (46%).
• Марта Костюк второй раз в этом году сыграет против теннисистки-левши. В Индиан-Уэллс украинка победила американку Робин Монтгомери. Всего в матчах основного тура Костюк выиграла 11 из 18 матчей против леворуких теннисисток, в том числе 6 из 7 последних.
Победительница этого матча получит 21 215 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 13 150 евро призовых и 10 рейтинговых очков.
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