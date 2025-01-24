«Нужно подождать, что сделает Усик». Промоутер – о будущем хевивейта

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Один из руководителей промоутерской компании Matchroom Boxing Фрэнк Смит поделился мнением о будущем супертяжелого веса – функционер признался, что многое зависит от решения чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика:

«Сейчас в супертяжелом весе наблюдается необычная активность среди боксеров. 22 февраля состоится важный поединок Даниеля Дюбуа против Джозефа Паркера. Потом все будет зависеть от Усика – нужно посмотреть и подождать, что он будет делать дальше. После этого состоится возвращение на ринг Энтони Джошуа», – заявил промоутер.

Усик последний раз выходил на ринг 21 декабря прошлого года, когда одолел британского претендента Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Джошуа был нокаутирован соотечественником Дюбуа – случилось это 21 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в супертяжелом весе состоится бой за звание временного чемпиона мира.

sport.ua