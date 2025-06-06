Ферстаппен сел за руль RB8 в аэропорту Зальцбурга

В честь открытия после ремонта Red Bull Hangar-7 в аэропорту Зальцбурга Макс Ферстаппен участвовал в демонстрационных заездах за рулём RB8.

Вместе с Максом выступили легенда MotoGP Дани Педроса, звезда ралли «Дакар» Дэниел Сандерс и гонщик NASCAR Коннор Зиллич. В мероприятии участвовали лётчики авиашоу The Flying Bulls, музыканты, кулинары и спортсмены Red Bull.

Макс Ферстаппен: «Я довольно часто бывал в Hangar-7, для меня это как возвращение домой. В Hangar-7 всегда многое происходит, здесь много интересных мероприятий — вертолеты, самолеты, автомобили. Всегда очень приятно, когда мы можем сделать что-то вместе, объединив разные виды спорта».

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