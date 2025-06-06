Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легенда бокса Флойд Мейвезер высказался о блогере-шоумене Джейке Поле.

«Джейк Пол, на данный момент, хорошо справляется с тем, что делает, но когда придет время драться с настоящим боксером, все будет плохо! Но есть одна вещь, которая мне в нем нравится, и это то, что он продает себя, зарабатывает хорошие деньги и развлекает людей, мне это нравится.

Пока он продолжает драться с бойцами ММА и ютуберами, он будет продолжать хорошо выглядеть и блистать, но как только он будет драться с настоящим боксером, который действительно умеет драться, то для него все очень плохо закончится», — сказал Флойд.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua