Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

Кучеров претендует на «Харт Трофи»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports 1/2 Фаворит в борьбе за «Харт Трофи» — Нэйтан Маккиннон из «Колорадо».

Сенсаций не произошло — Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид составили тройку претендентов на «Харт Трофи» (приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате). Победитель будет объявлен после окончания сезона на праздничной церемонии, но уже сейчас можно поиграть в прогнозистов.

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов, которое проводится после завершения регулярного чемпионата. И Кучеров не выглядит фаворитом в этой борьбе. По мнению экспертов официального сайта НХЛ, главный претендент на «Харт» — Маккиннон. Это вдвойне удивительно, учитывая, что «Колорадо» вряд ли рассыпался без своего лидера: ростер «Эвеланш» достаточно глубок. Кучеров же принял участие ровно в половине голевых атак своей команды.

Стоит учитывать, что выбор делают журналисты, а их российский нападающий «Тампы» никогда не жаловал — ни на родине, ни за океаном. При этом Кучеров уже выигрывал «Харт Трофи» пять лет назад, и это тоже может отпугнуть голосующих. Маккиннон отстал от россиянина в списке лучших бомбардиров всего на четыре очка, а Макдэвид — на 12, притом что провел на пять матчей меньше. То есть фантастического превосходства, которое позволило бы свысока смотреть на конкурентов, у Кучерова нет.

Фото USA Today Sports

Надо отметить и феноменальные показатели каждого из великолепной троицы. В любой другой год форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 69 шайб в регулярном чемпионате, был бы чуть ли не главным фаворитом в борьбе за «Харт», а тут не попал даже в тройку!

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Завтра должны быть объявлены три финалиста в борьбе за «Тед Линдсэй Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии членов профсоюза хоккеистов лиги. Наверняка номинированы будут и Кучеров, и Маккиннон, и Макдэвид. Кто заберет еще один индивидуальный приз? Может быть, сами игроки оценят труд Кучерова выше?

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