Следить
Футбол

Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

Кучеров претендует на «Харт Трофи»

Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports 1/2 Фаворит в борьбе за «Харт Трофи» — Нэйтан Маккиннон из «Колорадо».

Сенсаций не произошло — Никита Кучеров, Нэйтан Маккиннон и Коннор Макдэвид составили тройку претендентов на «Харт Трофи» (приз, вручаемый хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате). Победитель будет объявлен после окончания сезона на праздничной церемонии, но уже сейчас можно поиграть в прогнозистов.

Обладатель «Харт Трофи» определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов, которое проводится после завершения регулярного чемпионата. И Кучеров не выглядит фаворитом в этой борьбе. По мнению экспертов официального сайта НХЛ, главный претендент на «Харт» — Маккиннон. Это вдвойне удивительно, учитывая, что «Колорадо» вряд ли рассыпался без своего лидера: ростер «Эвеланш» достаточно глубок. Кучеров же принял участие ровно в половине голевых атак своей команды.

Стоит учитывать, что выбор делают журналисты, а их российский нападающий «Тампы» никогда не жаловал — ни на родине, ни за океаном. При этом Кучеров уже выигрывал «Харт Трофи» пять лет назад, и это тоже может отпугнуть голосующих. Маккиннон отстал от россиянина в списке лучших бомбардиров всего на четыре очка, а Макдэвид — на 12, притом что провел на пять матчей меньше. То есть фантастического превосходства, которое позволило бы свысока смотреть на конкурентов, у Кучерова нет.

Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

Фото USA Today Sports

Надо отметить и феноменальные показатели каждого из великолепной троицы. В любой другой год форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший 69 шайб в регулярном чемпионате, был бы чуть ли не главным фаворитом в борьбе за «Харт», а тут не попал даже в тройку!

Признают ли Кучерова лучшим игроком НХЛ? Похоже, выберут канадца

«Может, теперь мы платим за успех». Василевский, Сергачев и Кучеров о сезоне «Тампы»

Завтра должны быть объявлены три финалиста в борьбе за «Тед Линдсэй Эворд» — приз лучшему игроку сезона по версии членов профсоюза хоккеистов лиги. Наверняка номинированы будут и Кучеров, и Маккиннон, и Макдэвид. Кто заберет еще один индивидуальный приз? Может быть, сами игроки оценят труд Кучерова выше?

Источник

Категории
Комментарии
Больше в Футбол
aquapolis