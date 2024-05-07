Ига Швёнтек: «Выиграв титул, я праздную один день, а потом уже мысленно еду на другой турнир»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек пообщалась с журналистами перед стартом на турнире WTA 1000 в Риме

— Ига, такой затяжной финал в Мадриде. Теперь вы здесь, в Риме. Что вы об этом думаете?

— Безусловно, это и есть жизнь в туре. Довольно сумасшедшая ситуация, когда ты в Мадриде, надо паковать вещи сразу после финала и ехать сюда. Я счастлива быть здесь, потому что я люблю это место. Я уже потренировалась сегодня утром. Это захватывающе. Конечно, это вызов в плане адаптации. Но это хорошо, что есть такие проблемы.

— С точки зрения адаптации, как со временем вы научились быстро приспосабливаться, когда вы проходите далеко по сетке? Означает ли это, что это съедает ваше время празднования и вы вынуждены переключать передачи?

— Обычно я бы сказала, что даже если я выигрываю титул, это ощущение не задерживается в моей голове. Я праздную один день, а потом уже мысленно еду на другой турнир. Сейчас я очень хочу отпраздновать титул в Мадриде, потому что мы очень упорно за это боролись.

Я не делаю этого специально. Но эти первые дни на корте я бы сказала, что даю себе время играть более расслабленно, не думать о матчах или очках, потому что на самом деле у нас нет времени на полноценный отдых. Также необходимо пользоваться тем, что такие дни перед началом турнира есть, я отношусь к ним немного как к выходным. Я просто стараюсь сосредоточиться, чтобы привыкнуть к отскоку и использовать это время как перезагрузку.

— Очевидно, что это большой турнир, еще один большой турнир, а затем еще один большой турнир, Открытый чемпионат Франции. Что вы узнали о том, как оставаться свежей на протяжении всего этого периода, чтобы быть уверенной, что на протяжении всего грунтового сезона вы будете в отличной форме?

— Я не ожидаю, что буду свежей. Я была более уставшей на старте турнира в Мадриде, когда приехала туда после Штутгарта, чем перед финалом. Это действительно зависит от того, как проходят матчи. Я знаю, что если я собираюсь остаться на турнире дольше, у меня могут быть выходные, когда я даже не тренируюсь. Мы стараемся планировать всё иначе, чем в прошлые сезоны, потому что мы за это переживаем. Эти турниры длиннее, и нет возможности взять выходные перед соревнованиями, поэтому иногда приходится брать их во время них. Мы еще пытаемся понять, как такой подход работает, потому что мы никогда этого не делали. Я всегда тренировалась в свободные дни между матчами. То есть, мои тренеры это планируют. Мне нет смысла сосредотачиваться на этом, потому что я хочу выиграть стартовые матчи, а там посмотрим, что будет дальше. Если я буду проигрывать, то буду иметь сто дней отдыха, поэтому…

— Что вы надеетесь получить больше всего от выходных? Восстановиться физически или морально?

— Это зависит от ситуации. Когда ты проиграл, то чувствуешь, что тебе нужно, не знаю… собраться с мыслями и действительно перезагрузиться, потому что это застревает в голове, и ты не можешь избавиться от этого поражения. Наверное, это больше психологический момент. А вот после такого матча, который мы сыграли в Мадриде, я чувствую, что это уже больше про физическое состояние. Когда ты просыпаешься на следующий день, все болит. Поэтому сейчас я бы сказала, что это физическое восстановление.

— Вы уже дважды побеждали здесь, в Риме. В прошлом году вы проиграли в четвертьфинале, но были травмированы. Что вам больше нравится: турнир, город, еда?

— О, Боже, я обожаю еду. Последние два дня я буквально только то и делала, что ела (улыбается). Я не знаю. Мне нравится этот турнир. Мне нравится его особая атмосфера. Корты, природа, которая есть везде. Болельщики также. Обычно здесь довольно сумасшедшая атмосфера, болельщики здесь повсюду и они такие шумные. Мне также нравится то, что я знаю эти корты. Мне здесь комфортно, потому что я знаю каждое место и каждый уголок. Вы также можете видеть, что турнир понемногу прогрессирует. Для нас отремонтировали раздевалки. Я бы сказала, что сейчас намного комфортнее, чем три года назад.

Ига Швёнтек стартует в Риме со второго круга и свой стартовый поединок проведет против победительницы американского дерби Кэролайн Доулхайд — Бернарда Пера.

btu.org.ua