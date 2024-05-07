Боруссия повторно обыграла ПСЖ и стала первым финалистом Лиги чемпионов

Фото: твиттер Боруссии Дортмунд

Боруссия Дортмунд победила Пари Сен-Жермен в ответном выездном матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Игра завершилась со счетом 1:0.

Несмотря на то, что из-за результата поединка в Дортмунде(1:0 в пользу Боруссии) отыгрываться нужно было ПСЖ, первый момент создала немецкая команда. Уже на третьей минуте головой пробивал Никлас Фюллькруг после навеса со штрафного, но удар пришелся прямо по центру ворот.

Впрочем, настоящую остроту пришлось ждать еще почти полчаса. На 31-й минуте атака «веером» в исполнении ПСЖ завершилась сильным ударом Усмана Дембеле в ближний угол, но мяч предательски просвистел над поперечиной. Ближе к концу первого тайма парижане нанесли еще несколько дальних ударов, но реальные голевые возможности назвать это очень сложно.

Начало второго тайма просто шокировало «Парк де Пренс» — Матс Гуммельс откликнулся на подачу с углового от Юлиана Брандта и удвоил преимущество Боруссии в двухматчевом противостоянии.

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Хозяева сразу бросились отыгрываться, но ответить смогли лишь через 10 минут, когда Нуну Мендеш мощно пробил в дальнюю стойку из-за пределов штрафной.

Настоящий штурм ворот Грегора Кобеля начался ближе к концу основного времени. Сначала Мбаппе пробил из-под защитника рядом со штангой, затем тот же Килиан попал в поперечину, нанося удар по полупустым воротам. На 88-й минуте окончательно стало ясно, что Кобель очаровал свои ворота, ведь каркас снова спас «шмелей» от верного гола!

Лига чемпионов 1/2 финала, ответный матч. 7 мая

ПСЖ — Боруссия Дортмунд 0:1 (по сумме двух матчей — 0:2)

Гол: 1:0 — Гуммельс 50’

ПСЖ: Доннарума, Мендеш, Беральдо, Маркиньос, Хакими, Руис (Асенсио 63), Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Рамуш (Барколя 63), Дембеле. , Шлоттербек, Гуммельс, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Адееми (Ройс 56), Брандт, Санчо (Зюле 67), Фюллькруг.

Предупреждение: Забитцер 64& , Гуммельс 65, Дембеле 75, Хакими 84 Напомним, последний раз «шмели» играли в финале Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. Тогда команда Юргена Клоппа в драматическом матче уступила мюнхенской Баварии. Интересно, что этот поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне — там же, где состоится финал этого года.

Классическое немецкое противостояние «Дер Классикер» может повториться через 11 лет, ведь во втором полуфинале Бавария будет противостоять мадридскому Реалу. Первый поединок между этими командами завершился со счётом 2:2. Ответный матч состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 22:00 по киевскому времени.

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