Серхио Перес: Нас ждёт плотная борьба с McLaren

Серхио Перес финишировал пятым в Майами, но после штрафа Карлоса Сайнса переместился на четвёртую позицию. Гонщик Red Bull Racing рассказал о проблемах с машиной, которые помешали ему добиться большего, отметил высокую скорость McLaren, но добавил, что на других трассах у команды из Уокинга не будет такого преимущества над соперниками.

«В гонке у меня были проблемы со скоростью, – рассказал Серхио Перес после финиша. – Я просто не мог поднять темп, когда это было необходимо. Нам с командой нужно поработать и разобраться в причинах. У меня были проблемы с передними шинами в быстрых поворотах, и с задними – в медленных. В результате пришлось пойти на серьёзный компромисс в настройках.

McLaren были очень быстры уже в квалификации, но испортили её из-за того, что не смогли заставить работать шины Soft, хотя их машина оказалась быстра на протяжении всего уик-энда. Мы же оказались немного позади, а на первом отрезке гонки Ландо Норрис оказывал на меня серьёзный прессинг.

Полагаю, их скорость связана с особенностями трассы. На каких-то трассах мы будем быстры, на других – могут возникнуть сложности. Но я уверен, что нас ещё ждёт плотная борьба с McLaren».

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