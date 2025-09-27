Бенфика обыграла Жил Висенте в чемпионате. Стат. порталы оценили перформансы Трубина и Судакова

27 сентября прошел поединок 7-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Жил Висенте". Матч завершился победой "орлов" со счетом 2:1. На гол футболиста команды гостей Эстеваса ответил дублем форвард хозяев Павлидис.

Георгий Судаков вышел в старте, как и Анатолий Трубин. Моуриньо заменил хавбека на 80-й минуте. Полузащитник отдал 21 точный пас (из 26), трижды сфолил и выиграл 2 воздушные дуэли. SofaScore оценил его действия на 6.8, а WhoScored на 6.7.

Для сравнения, Павлидис получил 9.2 и 8.4 соответственно. Трубин – 8.3 и 7.7. Анатолий пропустил один гол, сделал 7 сэйвов, отдал 23 точных передачи (из 34).

