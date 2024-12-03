Фрэнк УОРРЕН: «Именно так Фьюри победит Усика в реванше»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Нас ждет фантастический бой. Тайсон сейчас в отличной форме, у него хорошее физическое и психологическое состояние. Он знает, что его ждет. Знаете, что Тайсон должен сделать, чтобы победить Усика в реванше? Он должен делать все, что делал в первой половине боя с Усиком в мае. Именно так он сможет победить», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua