Кицбюэль. Берреттини продлил свою победную серию, Ноймайер впервые выиграл матч в основе турнира ATP

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Австрии

Кицбюэль, Австрия • 22-27 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина, SE) – Доминик Тим (Австрия) 6:2, 6:4

Уго Гастон (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 6:7(5), 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания, 7) – Мартон Фучович (Венгрия) 4:6, 6:2, 6:3

Сумит Нагал (Индия) – Лукаш Клейн (Словакия, Q) 6:4, 1:6, 7:6(3)

Факундо Диас Акоста (Аргентина) – Федерико Кория (Аргентина) 2:6, 6:3, 6:0

Даниэль Элаи Галан (Колумбия, Q) – Хамад Меджедович (Сербия, LL) 6:4, 5:7, 6:3

Ласло Джере (Сербия, 8) – Вит Копржива (Чехия, Q) 7:6(6), 6:3

Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) – Йоэль Шварцлер (Австрия, WC) 6:2, 7:6(6)

Янник Ганфманн (Германия) – Жауме Мунар (Испания) 6:3, 6:3

Лукас Ноймайер (Австрия, WC) – Себастьян Офнер (Австрия, 5) 6:4, 4:6, 7:6(3)

Николас Морено де Альборан (США, WC) – Андреа Колларини (Аргентина, Q) 6:4, 6:4

Маттео Берреттини (Италия) – Павел Котов (-) 7:6(6), 7:6(5)

Лукас Ноймайер (№289 ATP) во второй раз в карьере играет в основной сетке турнира ATP и впервые ему удалось выиграть матч. Три года назад австриец преодолел квалификацию также в Кицбюэле. Также Ноймайер записал в свой актив пятую победу над игроком из топ-100 и самую рейтинговую за время выступлений в Туре.

Маттео Берреттини выиграл шестой матч подряд на грунте. Напомним, что на прошлой неделе итальянец стал чемпионом на турнире ATP 250 в Гштааде, где не проиграл ни одного сета. За выход в четвертьфинале Берреттини поспорит со вторым сеяным Алехандро Табило, которого обыграл в 2021 году на хардовом “Мастерсе” в Индиан-Уэллс.

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