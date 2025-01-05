Стелла: Жиль де Ферран – соавтор нашей победы

Бывший спортивный директор McLaren Жиль де Ферран умер от сердечного приступа в конце 2023 года. Руководитель команды Андреа Стелла часто вспоминает бразильца и считает его соавтором победы в Кубке конструкторов.

Андреа Стелла: «Жиль де Ферран был первым, кому я позвонил, когда мне предложили возглавить команду – из-за его мудрости, ума и невероятных человеческих качеств. Он всегда меня поддерживал, был моим наставником, проводником моих решений. Когда мы создавали новую культуру в McLaren, Жиль был частью этого процесса.

Прошлое руководство команды тоже сыграло свою роль, и это особенно важно, поскольку в одиночку вы не добьётесь цели, даже возглавляя команду. Для этого нужна поддержка совета директоров и акционеров, все должны быть в согласии, иначе вы не создадите культуру. И я всегда чувствовал эту поддержку.

В том числе поддержку со стороны Зака Брауна. Он часто приезжает на базу, мы много общаемся, количество и качество этих разговоров даёт нам уверенность в том, что наши идеи будут реализованы. Будучи руководителем команды или исполнительным директором, вы действительно можете что-то изменить. Не потому, что вы приводите новых людей, а потому, что выполняется ваш план, а вы несёте ответственность за его выполнение. Мы прошли через этот процесс, и всё началось с Жиля де Феррана».

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