Зейн Мэлони переходит в Формулу Е

Резервный гонщик Sauber Зейн Мэлони, который в этом году выступает в Формуле 2 и за два этапа до конца сезона занимает третье место в личном зачёте, продолжит карьеру в Формуле Е. В новом сезоне электрической гоночной серии он станет напарником Лукаса ди Грасси в команде Lola Yamaha ABT.

Зейн Мэлони: «Я рад стать частью команды Lola Yamaha ABT и с нетерпением жду этот захватывающий вызов. Хотя я хорошо знаю Формулу Е, меня ждёт совершенно новая глава в карьере, поэтому работа в такой опытной команде рядом с таким успешным гонщиком – идеальный следующий шаг для меня.

Я следил за выступлениями Лукаса и восхищался его борьбой на трассе в последние несколько сезонов, включая тот, в который он стал чемпионом. Я уверен, что многому у него научусь, и мы вместе поможем команде в доработке машины».

Новый, уже одиннадцатый по счёту, сезон Формулы Е стартует 7 декабря в Сан-Паулу. Таким образом, Мэлони, по всей видимости, пропустит финальный этап сезона Формулы 2, который в эти же даты пройдёт в Абу-Даби.

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